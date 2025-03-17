Весна пришла – глазам беда: как защитить зрение от солнца, ветра и пыльцы

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной природа оживает, а вместе с ней увеличивается и количество факторов, способных вызвать проблемы с глазами. Сильный ветер, яркое солнце, пыльца, перепады температуры и повышение активности на улице — всё это может стать причиной неприятных симптомов. Если не принять меры, можно столкнуться с конъюнктивитом, синдромом сухого глаза, фотокератитом и другими офтальмологическими проблемами.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Что весной особенно вредно для глаз

Сильный ветер: поднимает в воздух пыль, песок и мелкие частицы, которые раздражают слизистую оболочку глаз, вызывая покраснение, сухость и дискомфорт.

поднимает в воздух пыль, песок и мелкие частицы, которые раздражают слизистую оболочку глаз, вызывая покраснение, сухость и дискомфорт. Яркое солнце: весной ультрафиолетовое излучение усиливается, что может привести к ожогу роговицы (фотокератиту), ускорить развитие катаракты и ухудшить зрение.

весной ультрафиолетовое излучение усиливается, что может привести к ожогу роговицы (фотокератиту), ускорить развитие катаракты и ухудшить зрение. Пыльца растений: главный враг аллергиков. Она вызывает аллергический конъюнктивит, сопровождающийся зудом, слезотечением, отеком век и покраснением.

главный враг аллергиков. Она вызывает аллергический конъюнктивит, сопровождающийся зудом, слезотечением, отеком век и покраснением. Перепады температуры и влажности: негативно влияют на слезную пленку, усугубляя синдром сухого глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы.

негативно влияют на слезную пленку, усугубляя синдром сухого глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы. Повышенная активность на свежем воздухе: работа в саду, спорт и прогулки увеличивают риск попадания в глаза инородных тел или травмирования.

Чем грозит невнимательное отношение к здоровью глаз

Аллергический конъюнктивит: возникает из-за реакции на пыльцу. Симптомы: зуд, покраснение, слезотечение, светобоязнь.

возникает из-за реакции на пыльцу. Симптомы: зуд, покраснение, слезотечение, светобоязнь. Синдром сухого глаза: ветер и солнце способствуют испарению влаги с поверхности глаз, вызывая жжение, чувство инородного тела и усталость глаз.

ветер и солнце способствуют испарению влаги с поверхности глаз, вызывая жжение, чувство инородного тела и усталость глаз. Фотокератит: солнечный ожог роговицы, который проявляется болезненностью, покраснением, слезотечением и сильной светобоязнью.

солнечный ожог роговицы, который проявляется болезненностью, покраснением, слезотечением и сильной светобоязнью. Инфекционный конъюнктивит: весной из-за ослабленного иммунитета растет риск заражения бактериальными и вирусными инфекциями, проявляющимися покраснением, гнойными выделениями и отеком век.

Как защитить глаза весной

Носите солнцезащитные очки с UV-фильтром.

с UV-фильтром. Используйте увлажняющие капли - они помогут предотвратить сухость и раздражение.

- они помогут предотвратить сухость и раздражение. Старайтесь избегать аллергенов - меньше бывайте на улице в период активного цветения.

- меньше бывайте на улице в период активного цветения. Соблюдайте гигиену - не трогайте глаза руками, это снижает риск инфекций.

- не трогайте глаза руками, это снижает риск инфекций. При появлении неприятных симптомов - не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к офтальмологу.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

