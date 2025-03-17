Весна пришла – глазам беда: как защитить зрение от солнца, ветра и пыльцы

Весной природа оживает, а вместе с ней увеличивается и количество факторов, способных вызвать проблемы с глазами. Сильный ветер, яркое солнце, пыльца, перепады температуры и повышение активности на улице — всё это может стать причиной неприятных симптомов. Если не принять меры, можно столкнуться с конъюнктивитом, синдромом сухого глаза, фотокератитом и другими офтальмологическими проблемами.
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Глаз
Что весной особенно вредно для глаз
Сильный ветер: поднимает в воздух пыль, песок и мелкие частицы, которые раздражают слизистую оболочку глаз, вызывая покраснение, сухость и дискомфорт.
Яркое солнце: весной ультрафиолетовое излучение усиливается, что может привести к ожогу роговицы (фотокератиту), ускорить развитие катаракты и ухудшить зрение.
Пыльца растений: главный враг аллергиков. Она вызывает аллергический конъюнктивит, сопровождающийся зудом, слезотечением, отеком век и покраснением.
Перепады температуры и влажности: негативно влияют на слезную пленку, усугубляя синдром сухого глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы.
Повышенная активность на свежем воздухе: работа в саду, спорт и прогулки увеличивают риск попадания в глаза инородных тел или травмирования.
Чем грозит невнимательное отношение к здоровью глаз
Аллергический конъюнктивит: возникает из-за реакции на пыльцу. Симптомы: зуд, покраснение, слезотечение, светобоязнь.
Синдром сухого глаза: ветер и солнце способствуют испарению влаги с поверхности глаз, вызывая жжение, чувство инородного тела и усталость глаз.
Фотокератит: солнечный ожог роговицы, который проявляется болезненностью, покраснением, слезотечением и сильной светобоязнью.
Инфекционный конъюнктивит: весной из-за ослабленного иммунитета растет риск заражения бактериальными и вирусными инфекциями, проявляющимися покраснением, гнойными выделениями и отеком век.
Как защитить глаза весной
Носите солнцезащитные очки с UV-фильтром.
Используйте увлажняющие капли - они помогут предотвратить сухость и раздражение.
Старайтесь избегать аллергенов - меньше бывайте на улице в период активного цветения.
Соблюдайте гигиену - не трогайте глаза руками, это снижает риск инфекций.
При появлении неприятных симптомов - не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к офтальмологу.
Уточнения
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя