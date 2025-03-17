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Весна пришла – глазам беда: как защитить зрение от солнца, ветра и пыльцы

2:41
Здоровье

Весной природа оживает, а вместе с ней увеличивается и количество факторов, способных вызвать проблемы с глазами. Сильный ветер, яркое солнце, пыльца, перепады температуры и повышение активности на улице — всё это может стать причиной неприятных симптомов. Если не принять меры, можно столкнуться с конъюнктивитом, синдромом сухого глаза, фотокератитом и другими офтальмологическими проблемами.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Что весной особенно вредно для глаз

  • Сильный ветер: поднимает в воздух пыль, песок и мелкие частицы, которые раздражают слизистую оболочку глаз, вызывая покраснение, сухость и дискомфорт.
  • Яркое солнце: весной ультрафиолетовое излучение усиливается, что может привести к ожогу роговицы (фотокератиту), ускорить развитие катаракты и ухудшить зрение.
  • Пыльца растений: главный враг аллергиков. Она вызывает аллергический конъюнктивит, сопровождающийся зудом, слезотечением, отеком век и покраснением.
  • Перепады температуры и влажности: негативно влияют на слезную пленку, усугубляя синдром сухого глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы.
  • Повышенная активность на свежем воздухе: работа в саду, спорт и прогулки увеличивают риск попадания в глаза инородных тел или травмирования.

Чем грозит невнимательное отношение к здоровью глаз

  • Аллергический конъюнктивит: возникает из-за реакции на пыльцу. Симптомы: зуд, покраснение, слезотечение, светобоязнь.
  • Синдром сухого глаза: ветер и солнце способствуют испарению влаги с поверхности глаз, вызывая жжение, чувство инородного тела и усталость глаз.
  • Фотокератит: солнечный ожог роговицы, который проявляется болезненностью, покраснением, слезотечением и сильной светобоязнью.
  • Инфекционный конъюнктивит: весной из-за ослабленного иммунитета растет риск заражения бактериальными и вирусными инфекциями, проявляющимися покраснением, гнойными выделениями и отеком век.

Как защитить глаза весной

  • Носите солнцезащитные очки с UV-фильтром.
  • Используйте увлажняющие капли - они помогут предотвратить сухость и раздражение.
  • Старайтесь избегать аллергенов - меньше бывайте на улице в период активного цветения.
  • Соблюдайте гигиену - не трогайте глаза руками, это снижает риск инфекций.
  • При появлении неприятных симптомов - не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к офтальмологу.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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