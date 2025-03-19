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Секрет вечной молодости раскрыт: этот витамин замедляет старение

2:45
Здоровье

В последние годы в интернете всё чаще появляются предложения средств для здорового старения, но насколько они эффективны? Учёные и эксперты изучают влияние различных питательных веществ на продолжительность и качество жизни. Одним из таких веществ является витамин А, который часто называют витамином долголетия.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Доктор Кармен Юрес, хирург-эксперт в области профилактической, интегративной и антивозрастной медицины, рассказала итальянскому изданию Lacucinaitaliana о пользе витамина А для здоровья.

Она отметила, что этот витамин обладает антиоксидантными и регенерирующими свойствами, что замедляет старение и укрепляет иммунитет. Витамин А нейтрализует свободные радикалы, предотвращает окислительный стресс и защищает клетки от повреждений.

Особенно ценен витамин А для кожи. Он стимулирует обновление клеток, улучшая текстуру и эластичность кожи, а также выработку коллагена, что уменьшает морщины и мимические складки. Кроме того, витамин А укрепляет защитные силы организма, снижая риск инфекций и заболеваний, и играет важную роль в поддержании здорового зрения.

Недавние исследования подтверждают связь между потреблением витамина А и экспрессией генов, связанных с долголетием. Сбалансированная диета с достаточным количеством витамина А может модулировать активность этих генов, способствуя более долгой и здоровой жизни. Витамин А также регулирует воспаление, которое может быть причиной многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Однако важно помнить, что витамин А является жирорастворимым и его усвоение зависит от наличия полезных жиров в рационе. Поэтому для максимальной пользы рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином А, с источниками полезных жиров, такими как оливковое масло, авокадо, орехи и сухофрукты.

Суточная норма витамина А для взрослых составляет 900 мкг для мужчин и 700 мкг для женщин. Основные источники витамина А — морковь, шпинат, говяжья печень, яйца и молочные продукты. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление готовых форм витамина А может быть вредным, поэтому важно соблюдать умеренность.

Таким образом, витамин А действительно может способствовать замедлению старения и улучшению здоровья, но для достижения максимального эффекта важно сбалансировать свой рацион и обеспечить правильное усвоение этого витамина.

Уточнения

Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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