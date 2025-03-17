Поседеть за день – это не миф: как стресс буквально обесточивает ваш цвет волос

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно седина появляется после 30 лет, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает: стресс и травмы могут значительно ускорить этот процесс.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

История, подтвержденная наукой

Существует легенда, что Мария-Антуанетта поседела за одну ночь, узнав о своей неминуемой казни. Долгое время считалось, что стресс влияет на появление седины, но научного объяснения этому не было.

Теперь ученые подтвердили: ахромотрихия (кантик) — внезапная потеря пигмента волос — действительно связана с симпатической нервной системой.

Как стресс влияет на волосы

В ходе экспериментов ученые спровоцировали стресс у мышей и наблюдали за изменениями цвета их меха.

Боль и испуг активировали симпатическую нервную систему, которая контролирует многие непроизвольные процессы в организме.

Выяснилось, что в ответ на стресс нервные волокна выделяют норадреналин, воздействующий на стволовые клетки меланоцитов — и именно из-за этого волосы начинают терять пигмент.

Можно ли предотвратить стрессовую седину

Исследователи использовали препарат гуанетидин, блокирующий нервные сигналы. У мышей, получавших это средство, седина не проявлялась.

Это доказывает, что потеря цвета волос при стрессе — биохимический процесс, а не миф.

Сильный стресс буквально "обесточивает" меланоциты, приводя к преждевременной седине. Пока ученые не нашли способа остановить этот процесс у людей, но исследования показывают: контроль над стрессом — ключ к сохранению молодости волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

