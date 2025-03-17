Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыши в доме — угроза здоровью: как быстро и безопасно решить проблему
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи
Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов
Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир

Поседеть за день – это не миф: как стресс буквально обесточивает ваш цвет волос

1:41
Здоровье

Обычно седина появляется после 30 лет, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает: стресс и травмы могут значительно ускорить этот процесс.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

История, подтвержденная наукой

Существует легенда, что Мария-Антуанетта поседела за одну ночь, узнав о своей неминуемой казни. Долгое время считалось, что стресс влияет на появление седины, но научного объяснения этому не было.

Теперь ученые подтвердили: ахромотрихия (кантик) — внезапная потеря пигмента волос — действительно связана с симпатической нервной системой.

Как стресс влияет на волосы

  • В ходе экспериментов ученые спровоцировали стресс у мышей и наблюдали за изменениями цвета их меха.
  • Боль и испуг активировали симпатическую нервную систему, которая контролирует многие непроизвольные процессы в организме.
  • Выяснилось, что в ответ на стресс нервные волокна выделяют норадреналин, воздействующий на стволовые клетки меланоцитов — и именно из-за этого волосы начинают терять пигмент.

Можно ли предотвратить стрессовую седину

  • Исследователи использовали препарат гуанетидин, блокирующий нервные сигналы. У мышей, получавших это средство, седина не проявлялась.
  • Это доказывает, что потеря цвета волос при стрессе — биохимический процесс, а не миф.

Сильный стресс буквально "обесточивает" меланоциты, приводя к преждевременной седине. Пока ученые не нашли способа остановить этот процесс у людей, но исследования показывают: контроль над стрессом — ключ к сохранению молодости волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых
Наука и техника
Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых Аудио 
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Последние материалы
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи
Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов
Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир
Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет
Диван или кресло: что выбрать, чтобы не болела спина
Определяем качество земли без лаборатории: стакан воды покажет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.