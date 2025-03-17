Поседеть за день – это не миф: как стресс буквально обесточивает ваш цвет волос

Обычно седина появляется после 30 лет, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает: стресс и травмы могут значительно ускорить этот процесс.
Существует легенда, что Мария-Антуанетта поседела за одну ночь, узнав о своей неминуемой казни. Долгое время считалось, что стресс влияет на появление седины, но научного объяснения этому не было.
Теперь ученые подтвердили: ахромотрихия (кантик) — внезапная потеря пигмента волос — действительно связана с симпатической нервной системой.
Сильный стресс буквально "обесточивает" меланоциты, приводя к преждевременной седине. Пока ученые не нашли способа остановить этот процесс у людей, но исследования показывают: контроль над стрессом — ключ к сохранению молодости волос.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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