Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярные диеты, ограничивающие жиры и углеводы, часто воспринимаются как эффективный способ борьбы с лишним весом. Однако новое исследование Гарвардского университета показало, что такие системы питания могут не только не продлевать жизнь, но и повышать риск преждевременной смерти.

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Как диеты без жиров и углеводов влияют на организм

Считается, что избыток углеводов ведёт к воспалениям и нарушению обмена веществ, а жиры могут повышать уровень холестерина. Из-за этого многие переходят на жёсткие ограничения, исключая эти макронутриенты из рациона. Однако учёные выяснили, что качество продуктов играет более важную роль, чем количество потребляемых жиров или углеводов.

Основные выводы исследования:

Ограничение углеводов и жиров без учёта качества еды увеличивает риск ранней смерти на 6-7%.

Пустые калории и низкокачественные продукты не дают организму необходимых веществ.

Кето-диета, исключающая углеводы, может помочь в краткосрочной перспективе, но её долговременные последствия остаются спорными.

Низкокалорийное питание без учёта питательных веществ также не снижает риски для здоровья.

Рафинированные углеводы (белый хлеб, сахар, обработанное зерно) и насыщенные жиры увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Что действительно полезно для здоровья

Ученые подчёркивают, что долгую и здоровую жизнь обеспечивают сбалансированные диеты, включающие:

Цельные фрукты и овощи.

Злаки и зерновые культуры.

Рыбу, нежирное мясо.

Полезные жиры (растительные масла, орехи, авокадо).

Отказ от жиров и углеводов не делает диету здоровой, если качество пищи остаётся низким. Наибольшую пользу приносит разнообразный и сбалансированный рацион, богатый цельными продуктами.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

