Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры

Популярные диеты, ограничивающие жиры и углеводы, часто воспринимаются как эффективный способ борьбы с лишним весом. Однако новое исследование Гарвардского университета показало, что такие системы питания могут не только не продлевать жизнь, но и повышать риск преждевременной смерти.
Считается, что избыток углеводов ведёт к воспалениям и нарушению обмена веществ, а жиры могут повышать уровень холестерина. Из-за этого многие переходят на жёсткие ограничения, исключая эти макронутриенты из рациона. Однако учёные выяснили, что качество продуктов играет более важную роль, чем количество потребляемых жиров или углеводов.
Ученые подчёркивают, что долгую и здоровую жизнь обеспечивают сбалансированные диеты, включающие:
Отказ от жиров и углеводов не делает диету здоровой, если качество пищи остаётся низким. Наибольшую пользу приносит разнообразный и сбалансированный рацион, богатый цельными продуктами.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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