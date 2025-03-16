Ожирение и диабет могут быть заразными: наука на грани открытия

Раньше считалось, что ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания развиваются исключительно из-за генетики, образа жизни и окружающей среды. Однако новое исследование предполагает, что эти болезни могут быть "заразными" — передаваться через микробы, живущие внутри нас.
Учёные из CIFAR Humans и Microbiome Program обнаружили, что:
Вывод: если микробиом играет роль в развитии этих заболеваний, значит, болезни могут передаваться через бытовые контакты — например, через прикосновения или совместное использование посуды.
Если гипотеза подтвердится, это изменит взгляды на общественное здравоохранение. Вместо того чтобы лечить только последствия, учёные смогут:
Профессор Эран Элинав считает, что этот подход откроет новые возможности терапии — не только с помощью лекарств, но и через управление микробиомом.
Ученым предстоит выяснить:
Хотя концепция "заразности" неинфекционных заболеваний пока остаётся гипотезой, её изучение может стать прорывом в медицине.
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