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Ожирение и диабет могут быть заразными: наука на грани открытия

1:57
Здоровье

Раньше считалось, что ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания развиваются исключительно из-за генетики, образа жизни и окружающей среды. Однако новое исследование предполагает, что эти болезни могут быть "заразными" — передаваться через микробы, живущие внутри нас.

ожирение, талия
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain
ожирение, талия

Как микробы могут передавать болезни

Учёные из CIFAR Humans и Microbiome Program обнаружили, что:

  • У людей с ожирением, диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника и сердечными патологиями микробиом изменён.
  • Эти изменённые микробы могут вызывать болезни при пересадке в организм животных.
  • Люди, живущие вместе, имеют более похожие микробиомы, чем даже родственники, которые проживают отдельно.

Вывод: если микробиом играет роль в развитии этих заболеваний, значит, болезни могут передаваться через бытовые контакты — например, через прикосновения или совместное использование посуды.

Как это меняет медицину

Если гипотеза подтвердится, это изменит взгляды на общественное здравоохранение. Вместо того чтобы лечить только последствия, учёные смогут:

  • Изучать, какие микробы провоцируют болезни.
  • Разрабатывать новые методы профилактики и лечения.
  • Моделировать микробиом, чтобы снизить риск заболеваний.

Профессор Эран Элинав считает, что этот подход откроет новые возможности терапии — не только с помощью лекарств, но и через управление микробиомом.

Что остаётся неизвестным

Ученым предстоит выяснить:

  • Какие механизмы передачи работают у людей.
  • Насколько высок риск "заражения".
  • Можно ли "передавать" здоровый микробиом, чтобы защитить организм.

Хотя концепция "заразности" неинфекционных заболеваний пока остаётся гипотезой, её изучение может стать прорывом в медицине.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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