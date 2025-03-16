Рак кишечника начинается с мелочей: вот 5 признаков, которые говорят, что пора к врачу

Рак кишечника — один из самых распространенных и опасных видов онкологии. Он занимает четвертое место по заболеваемости и второе по смертности среди всех видов рака. Важнейшую роль в лечении играет ранняя диагностика, поэтому важно знать, на какие симптомы нужно обратить внимание.
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Запор кишечника
Как развивается рак кишечника
Большинство случаев начинается с доброкачественных полипов в толстой или прямой кишке. Эти образования могут оставаться маленькими и безопасными долгие годы, но в некоторых случаях клетки полипа мутируют, превращаясь в злокачественные опухоли.
Этот процесс занимает 5-10 лет, а на ранних стадиях симптомы могут быть незаметными или напоминать обычные кишечные расстройства.
Кровь при посещении туалета
Кровянистые следы на туалетной бумаге.
Красные полосы на коже в области ягодиц.
Розовая вода в унитазе после дефекации.
Прожилки крови в кале или кровавая диарея.
Очень темный, зловонный кал (может указывать на кровотечение в кишечнике).
Кровотечение — это один из самых опасных признаков, требующий немедленного обследования у врача.
Длительные изменения в работе кишечника
Если на протяжении 2-3 месяцев появляются нестандартные симптомы, стоит обратиться к специалисту:
Длительная диарея без видимых причин.
Хронические запоры.
Чередование диареи и запоров.
Необъяснимая жидкость или слизь в кале.
Постоянные боли и дискомфорт в животе
Спазмы, ощущение распирания или давления в кишечнике.
Ощущение неполного опорожнения после похода в туалет.
Болезненность в нижней части живота.
Эти симптомы легко спутать с синдромом раздраженного кишечника, но если они длятся несколько недель, важно пройти обследование.
Быстрая потеря веса и слабость
Резкое снижение веса без изменения питания или образа жизни.
Постоянное чувство усталости и слабости.
Дефицит железа (анемия), который часто сопровождает рак кишечника.
Организм использует много ресурсов для борьбы с опухолью, что может привести к истощению и нехватке питательных веществ.
Опухоль, которую можно обнаружить
В некоторых случаях опухоль можно почувствовать при пальпации живота.
Врач может выявить уплотнение при ректальном исследовании.
Для диагностики применяют колоноскопию, гибкую сигмоидоскопию, клизмы с барием или КТ-сканирование.
Что делать при подозрении на рак кишечника
Не откладывайте визит к врачу.
Пройдите обследование, если симптомы сохраняются дольше 3 недель.
Проводите колоноскопию раз в 5-10 лет (особенно если в семье были случаи онкологии).
Рак кишечника поддается лечению — особенно если обнаружен на ранней стадии.
Уточнения
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.