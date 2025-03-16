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Рак кишечника начинается с мелочей: вот 5 признаков, которые говорят, что пора к врачу

3:06
Здоровье

Рак кишечника — один из самых распространенных и опасных видов онкологии. Он занимает четвертое место по заболеваемости и второе по смертности среди всех видов рака. Важнейшую роль в лечении играет ранняя диагностика, поэтому важно знать, на какие симптомы нужно обратить внимание.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Как развивается рак кишечника

Большинство случаев начинается с доброкачественных полипов в толстой или прямой кишке. Эти образования могут оставаться маленькими и безопасными долгие годы, но в некоторых случаях клетки полипа мутируют, превращаясь в злокачественные опухоли.

  • Этот процесс занимает 5-10 лет, а на ранних стадиях симптомы могут быть незаметными или напоминать обычные кишечные расстройства.

Кровь при посещении туалета

  • Кровянистые следы на туалетной бумаге.
  • Красные полосы на коже в области ягодиц.
  • Розовая вода в унитазе после дефекации.
  • Прожилки крови в кале или кровавая диарея.
  • Очень темный, зловонный кал (может указывать на кровотечение в кишечнике).

Кровотечение — это один из самых опасных признаков, требующий немедленного обследования у врача.

Длительные изменения в работе кишечника

Если на протяжении 2-3 месяцев появляются нестандартные симптомы, стоит обратиться к специалисту:

  • Длительная диарея без видимых причин.
  • Хронические запоры.
  • Чередование диареи и запоров.
  • Необъяснимая жидкость или слизь в кале.

Постоянные боли и дискомфорт в животе

  • Спазмы, ощущение распирания или давления в кишечнике.
  • Ощущение неполного опорожнения после похода в туалет.
  • Болезненность в нижней части живота.

Эти симптомы легко спутать с синдромом раздраженного кишечника, но если они длятся несколько недель, важно пройти обследование.

Быстрая потеря веса и слабость

  • Резкое снижение веса без изменения питания или образа жизни.
  • Постоянное чувство усталости и слабости.
  • Дефицит железа (анемия), который часто сопровождает рак кишечника.

Организм использует много ресурсов для борьбы с опухолью, что может привести к истощению и нехватке питательных веществ.

Опухоль, которую можно обнаружить

  • В некоторых случаях опухоль можно почувствовать при пальпации живота.
  • Врач может выявить уплотнение при ректальном исследовании.

Для диагностики применяют колоноскопию, гибкую сигмоидоскопию, клизмы с барием или КТ-сканирование.

Что делать при подозрении на рак кишечника

  • Не откладывайте визит к врачу.
  • Пройдите обследование, если симптомы сохраняются дольше 3 недель.
  • Проводите колоноскопию раз в 5-10 лет (особенно если в семье были случаи онкологии).

Рак кишечника поддается лечению — особенно если обнаружен на ранней стадии.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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