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Найдена связь между детскими травмами и поздним отходом ко сну

1:46
Здоровье

Вечерние привычки взрослых могут отражать пережитые в детстве травмы, даже если они не осознаются напрямую. Психотерапевт Надя Аддеси отмечает, что привычка засиживаться допоздна может быть связана с попыткой обрести чувство покоя и контроля, особенно если в детстве человек жил в хаотичной или нестабильной обстановке. В таких условиях ночь могла быть единственным временем, когда ребенок ощущал спокойствие и безопасность.

Кошка спит с девушкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит с девушкой

Как вечерние привычки связаны с детскими травмами

  • Поиск спокойствия: Люди, пережившие детские травмы, могут испытывать трудности с расслаблением и засыпанием, поскольку их нервная система находится в постоянном напряжении. Они могут намеренно откладывать сон, чтобы насладиться моментами тишины и покоя, которых им не хватало в детстве.

  • Чувство контроля: В детстве, лишенном стабильности, вечерние часы могли быть единственным временем, когда ребенок ощущал контроль над своей жизнью. Эта привычка может сохраниться во взрослой жизни, проявляясь в виде позднего бодрствования.

Как справиться с этой привычкой

  1. Осознание причины: Признание связи между вечерними привычками и детскими переживаниями — первый шаг к изменению.

  2. Создание ритуалов расслабления: Введение спокойных занятий перед сном, таких как чтение или медитация, может помочь снизить напряжение.

  3. Обращение к специалисту: Консультация с психотерапевтом поможет проработать детские травмы и разработать здоровые стратегии управления стрессом.

Понимание того, как прошлое влияет на настоящее, позволяет внести позитивные изменения в повседневную жизнь и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination "откладывание", "промедление"; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras "завтра" или crastinum "завтрашний" + pro- "для, ради") — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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