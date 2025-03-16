Сладкая угроза: ледяные напитки с глицерином вызывают судороги у детей

Летние напитки с ледяной крошкой давно стали любимым угощением детей, но последние исследования заставляют родителей задуматься об их безопасности. В Великобритании и Ирландии ученые выявили, что некоторые ледяные напитки с глицерином могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у малышей, включая обмороки и судороги.
Глицерин используется в напитках с ледяной крошкой, чтобы предотвратить их полное замерзание и улучшить текстуру. Однако чрезмерное потребление этого вещества способно спровоцировать резкое снижение уровня сахара в крови (гипогликемию), что особенно опасно для детей.
Симптомы могут проявляться в течение часа после употребления напитка:
С 2018 по 2024 год в Великобритании и Ирландии было зафиксировано 21 случай потери сознания у детей в возрасте от 2 до 7 лет после употребления подобных напитков. Все они поступили в больницу с гипогликемией и метаболическими нарушениями, а один ребенок даже перенес судорожный приступ.
К счастью, врачи вовремя оказали медицинскую помощь, и все дети полностью восстановились. Однако специалисты призывают родителей быть внимательными и не злоупотреблять такими напитками.
Ранее специалисты советовали не давать напитки с глицерином детям младше 4 лет, но теперь предлагают повысить возрастное ограничение до 8 лет. Основная причина – недостаточно развитая способность организма ребенка регулировать уровень сахара в крови после употребления большого количества глицерина.
Родители могут минимизировать риски, если:
На первый взгляд безобидные ледяные напитки могут представлять серьезную опасность для детского здоровья. Родителям стоит внимательно относиться к составу продуктов, которые употребляют их дети, и по возможности избегать напитков с высоким содержанием глицерина. Если ребенок испытывает недомогание после их употребления, стоит немедленно обратиться к врачу.
Глицери́н (от греч. γλυκερός "сладкий") — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 (OH) 3 {displaystyle {ce {C3H5(OH)3}}} . Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом.
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