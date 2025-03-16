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Сладкая угроза: ледяные напитки с глицерином вызывают судороги у детей

2:52
Здоровье

Летние напитки с ледяной крошкой давно стали любимым угощением детей, но последние исследования заставляют родителей задуматься об их безопасности. В Великобритании и Ирландии ученые выявили, что некоторые ледяные напитки с глицерином могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у малышей, включая обмороки и судороги.

Холодный кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодный кофе

Что не так с глицерином

Глицерин используется в напитках с ледяной крошкой, чтобы предотвратить их полное замерзание и улучшить текстуру. Однако чрезмерное потребление этого вещества способно спровоцировать резкое снижение уровня сахара в крови (гипогликемию), что особенно опасно для детей.

Симптомы могут проявляться в течение часа после употребления напитка:

  • Головокружение и слабость.
  • Обмороки.
  • Повышенная кислотность в крови.
  • В редких случаях – судороги.

Случаи, которые заставили ученых пересмотреть рекомендации

С 2018 по 2024 год в Великобритании и Ирландии было зафиксировано 21 случай потери сознания у детей в возрасте от 2 до 7 лет после употребления подобных напитков. Все они поступили в больницу с гипогликемией и метаболическими нарушениями, а один ребенок даже перенес судорожный приступ.

К счастью, врачи вовремя оказали медицинскую помощь, и все дети полностью восстановились. Однако специалисты призывают родителей быть внимательными и не злоупотреблять такими напитками.

Новые рекомендации: с какого возраста можно пить ледяные напитки

Ранее специалисты советовали не давать напитки с глицерином детям младше 4 лет, но теперь предлагают повысить возрастное ограничение до 8 лет. Основная причина – недостаточно развитая способность организма ребенка регулировать уровень сахара в крови после употребления большого количества глицерина.

Как обезопасить ребенка

Родители могут минимизировать риски, если:

  • Выбирают натуральные замороженные десерты без глицерина.
  • Ограничивают порции и частоту употребления таких напитков.
  • Контролируют реакцию ребенка после их употребления (особенно если он активен в жаркую погоду).
  • Предпочитают домашние альтернативы, например, фруктовые пюре, замороженные в виде мороженого.

На первый взгляд безобидные ледяные напитки могут представлять серьезную опасность для детского здоровья. Родителям стоит внимательно относиться к составу продуктов, которые употребляют их дети, и по возможности избегать напитков с высоким содержанием глицерина. Если ребенок испытывает недомогание после их употребления, стоит немедленно обратиться к врачу.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός "сладкий") — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 (OH) 3 {displaystyle {ce {C3H5(OH)3}}} . Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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