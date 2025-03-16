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Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить

3:13
Здоровье

Подростковый возраст — это период значительных биологических и психоэмоциональных изменений. В это время подростки сталкиваются с множеством переходных этапов, и гнев становится естественной реакцией на эти изменения. Они стремятся сформировать свою идентичность, что может вызывать чувство гнева в ответ на неопределенности, социальные или учебные давления, а также разногласия с семьей и сверстниками. Гнев помогает подросткам осмыслить происходящие с ними изменения и лучше понять себя. Однако управление этим чувством может быть сложным как для самих подростков, так и для их родителей.​ 

Мальчик
Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository
Мальчик

Роль родителей в управлении гневом 

Выражение гнева в семье имеет особое значение, поскольку оно влияет не только на самого подростка, но и на окружающих его людей. Подростки часто перенимают модели поведения, наблюдаемые у родителей, будь то здоровое управление гневом или нездоровые реакции, такие как крики, агрессия или избегание. Поэтому важно понимать, что реакции родителей на собственный гнев влияют на то, как дети будут выражать свои эмоции. Родители, проявляющие понимание, терпение и готовность к общению, помогают подросткам справляться с их чувствами здоровым образом. Поддержка родителей, открытое общение и создание безопасной среды для выражения эмоций могут снизить напряженность и привести к более конструктивному выражению гнева.

Рекомендации по здоровому управлению эмоциями

Развитие стратегий для здорового управления гневом является ключевым. Родители могут научить детей распознавать первые признаки гнева и применять техники для снижения напряжения, такие как дыхательные упражнения или временное отстранение от ситуации, когда они чувствуют, что эмоции переполняют их. Предложение альтернативных способов выражения гнева, например, физическая активность или участие в творческих занятиях, может помочь детям выпускать эмоции и лучше регулировать свои чувства.

Когда гнев подростка становится интенсивным, это не лучшее время для обсуждений. В такие моменты важно сохранять спокойствие и отложить разговор на более позднее время, когда эмоции улягутся. Понимание чувств подростка важно, но родители должны оставаться твердыми в установленных границах, поскольку гнев не оправдывает агрессивное или деструктивное поведение. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность всех участников в моменты сильного напряжения.

Когда следует обратиться к специалисту

Если гнев становится чрезмерным или опасным для психического здоровья подростка, необходимо обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья. Например, подросток, отказывающийся идти в школу, может выражать гнев или разочарование из-за социальных давлений, тревожности или сильного психического дискомфорта. Также, если подросток проявляет агрессию или имеет проблемы с поведением, это может быть следствием буллинга со стороны сверстников.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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