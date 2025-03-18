Забудьте о врачах: эти 8 привычек сделают вас неуязвимыми для болезней после 50 лет

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для людей старше 50 лет есть несколько простых привычек, которые могут помочь улучшить здоровье и снизить риск серьезных заболеваний. Исследования показывают, что британские бэби-бумеры живут дольше, но их здоровье слабее по сравнению с предыдущими поколениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скандинавская ходьба

Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 100 000 человек в возрасте 50-60 лет за период с 2004 по 2018 годы. Они изучали хронические заболевания, индекс массы тела, проблемы с подвижностью, силу хвата и высокое кровяное давление. Результаты показали, что здоровье этой возрастной группы хуже, чем у людей того же возраста, родившихся во время или до Второй мировой войны, пишет британское издание Getsurrey.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут улучшить здоровье людям старше 50 лет:

Уменьшите потребление соли и обработанных продуктов. Высокое содержание соли и вредных жиров в обработанных продуктах может привести к повышению кровяного давления и уровня холестерина. Переход на диету, богатую цельными продуктами, такими как овощи, фрукты и нежирное мясо, поможет контролировать эти показатели и улучшить общее состояние здоровья. Сократите потребление алкоголя. Пожилые люди часто хуже переносят алкоголь, а его чрезмерное употребление может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение потребления алкоголя поможет контролировать артериальное давление и снизит риск инсульта и проблем с печенью. Силовые тренировки. С возрастом поддержание мышечной массы и укрепление костей становятся особенно важными. Силовые тренировки стимулируют рост костной ткани и помогают предотвратить остеопороз. Ходьба. Регулярные прогулки полезны как для физического, так и для психического здоровья. Они улучшают настроение, увеличивают приток кислорода к мозгу, снижают уровень кортизола, улучшают кровообращение и способствуют более эффективной работе эндокринной системы. Тренировка равновесия. Упражнения на равновесие помогают предотвратить падения, которые часто становятся проблемой в пожилом возрасте. Простые упражнения, такие как стойка на одной ноге, могут значительно улучшить координацию и уверенность при ходьбе. Упражнения на сопротивление. С возрастом мышцы и кости теряют свою силу и объем. Регулярные упражнения с отягощениями помогают замедлить этот процесс и предотвратить травмы. Поддерживайте социальные связи. Социальная поддержка и общение с близкими людьми важны для здоровья и благополучия. Смех также играет важную роль, улучшая когнитивные функции и переносимость боли. Поддерживайте активность мозга. Непрерывное обучение и умственная активность помогают сохранить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.



Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



