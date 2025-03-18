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Забудьте о таблетках: эти 10 продуктов снизят холестерин и удивят результатом

3:06
Здоровье

Исследования показывают, что изменение рациона питания может значительно снизить уровень холестерина. Эти изменения не произойдут мгновенно, но терпение и вера в результат помогут вам достичь цели.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Вот 10 рекомендаций от больницы имени Бригама и Гарвардского университета, которые приводит греческое издание Dnews:

  1. Замените сливочное масло полезными жирами. Вместо насыщенных жиров выбирайте мононенасыщенные или полиненасыщенные. К таким маслам относятся рапсовое, льняное, оливковое и подсолнечное. Однако помните, что даже полезные жиры могут привести к увеличению веса, если потреблять их в избытке.
  2. Отдавайте предпочтение обезжиренным молочным продуктам. Молочные продукты содержат насыщенные жиры, которые не рекомендуется употреблять. Многие молочные продукты предназначены для выращивания телят, а не людей.
  3. Замените красное мясо нежирными белками. Рыба, курица без кожи, сейтан и тофу — отличные альтернативы красному мясу. Они богаты омега-3 жирными кислотами и содержат меньше насыщенных жиров.
  4. Увеличьте потребление клетчатки. Клетчатка помогает организму усваивать меньше холестерина и сигнализирует о насыщении. Включайте в рацион зелёные овощи, сладкий и обычный картофель, цельнозерновые продукты.
  5. Выбирайте цельнозерновые продукты. Цельное зерно не содержит холестерина и богато клетчаткой. Отдавайте предпочтение киноа, коричневому рису, овсу и цельнозерновому хлебу.
  6. Перекусывайте фруктами и орехами. Ягоды и орехи богаты клетчаткой, но содержат мало насыщенных жиров и холестерина. Избегайте соков с высоким содержанием сахара и отдавайте предпочтение цельным фруктам.
  7. Увеличьте потребление овощей. Большинство овощей не содержат холестерина и жира, но особенно полезны крестоцветные овощи и листовая зелень, такие как брокколи, брюссельская капуста и шпинат.
  8. Включайте в рацион бобовые и продукты с высоким содержанием белка. Белок помогает контролировать аппетит и поддерживать низкий уровень холестерина. Чёрная и красная фасоль, соевые продукты, нут, чечевица и турецкий горох — отличные источники белка.
  9. Замените газированные напитки на воду или напитки без сахара. Сахар увеличивает выработку инсулина, что может привести к увеличению уровня холестерина. Отдавайте предпочтение продуктам без сахара.
  10. Начните день с завтрака с низким содержанием холестерина. Завтрак — важный приём пищи, который может задать тон всему дню. Выбирайте яичные белки, омлеты с тофу, греческий йогурт с ягодами и орехами или овсянку с семенами чиа.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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