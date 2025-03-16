Может ли позитивное мышление продлить жизнь: история Марии Браньяс

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человечество всегда искало формулу долгой жизни. Считается, что правильное питание, физическая активность и крепкие социальные связи — ключевые факторы. Но есть ли что-то еще? Исследование супердолгожительницы Марии Браньяс Мореры, скончавшейся в возрасте 117 лет, открыло удивительные факты о ее ДНК и микробиоме, пролив свет на тайны старения.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровые зубы

Организм моложе на 17 лет

Ученые под руководством профессора Манеля Эстельера из Барселонского университета проанализировали ДНК и микробиом Марии. Они обнаружили, что ее клетки биологически были моложе на 17 лет, чем фактический возраст. Кроме того, ее кишечная микрофлора напоминала таковую у новорожденного, что, возможно, сыграло ключевую роль в ее исключительном здоровье.

Долголетие: генетика или образ жизни?

Согласно исследованию, невероятная продолжительность жизни Марии была обусловлена не только ДНК. Ее здоровые привычки также оказали значительное влияние. Она придерживалась средиземноморской диеты, ежедневно съедала три йогурта, избегала алкоголя и курения, много гуляла и поддерживала тесные отношения с семьей и друзьями. Этот баланс помог ей избежать возрастных болезней и сохранить ясный ум до конца жизни.

Жизнь сквозь века

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско в семье выходцев из Испании и Мексики. Она жила в Техасе и Новом Орлеане, а в 1915 году переехала в Каталонию. За свою жизнь она пережила Первую и Вторую мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемии 1918 и 2020 годов. Причем Covid-19 в 2020 году перенесла без серьезных симптомов, что говорит о невероятной стойкости ее иммунитета.

Ее секрет — в собственных словах

После смерти француженки Люсиль Рандон в 2023 году Мария официально стала самой пожилой женщиной в мире, по версии Книги рекордов Гиннесса.

"Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие тревог, никаких сожалений, много позитива и держаться подальше от токсичных людей", — отвечала Мария, когда ее спрашивали о секрете долголетия.

Уточнения

Супердолгожитель — долгожитель, который прожил 110 лет и более.

