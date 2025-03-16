Может ли позитивное мышление продлить жизнь: история Марии Браньяс

Человечество всегда искало формулу долгой жизни. Считается, что правильное питание, физическая активность и крепкие социальные связи — ключевые факторы. Но есть ли что-то еще? Исследование супердолгожительницы Марии Браньяс Мореры, скончавшейся в возрасте 117 лет, открыло удивительные факты о ее ДНК и микробиоме, пролив свет на тайны старения.
Ученые под руководством профессора Манеля Эстельера из Барселонского университета проанализировали ДНК и микробиом Марии. Они обнаружили, что ее клетки биологически были моложе на 17 лет, чем фактический возраст. Кроме того, ее кишечная микрофлора напоминала таковую у новорожденного, что, возможно, сыграло ключевую роль в ее исключительном здоровье.
Согласно исследованию, невероятная продолжительность жизни Марии была обусловлена не только ДНК. Ее здоровые привычки также оказали значительное влияние. Она придерживалась средиземноморской диеты, ежедневно съедала три йогурта, избегала алкоголя и курения, много гуляла и поддерживала тесные отношения с семьей и друзьями. Этот баланс помог ей избежать возрастных болезней и сохранить ясный ум до конца жизни.
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско в семье выходцев из Испании и Мексики. Она жила в Техасе и Новом Орлеане, а в 1915 году переехала в Каталонию. За свою жизнь она пережила Первую и Вторую мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемии 1918 и 2020 годов. Причем Covid-19 в 2020 году перенесла без серьезных симптомов, что говорит о невероятной стойкости ее иммунитета.
После смерти француженки Люсиль Рандон в 2023 году Мария официально стала самой пожилой женщиной в мире, по версии Книги рекордов Гиннесса.
"Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие тревог, никаких сожалений, много позитива и держаться подальше от токсичных людей", — отвечала Мария, когда ее спрашивали о секрете долголетия.
Супердолгожитель — долгожитель, который прожил 110 лет и более.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?