Как вовремя распознать болезнь Паркинсона: один незаметный признак может спасти здоровье

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Паркинсона - сложное неврологическое расстройство, которое сопровождается более чем 40 различными симптомами. Дрожь в руках, которую чаще всего ассоциируют с этим заболеванием, — лишь один из них. Однако мало кто знает, что организм может подавать тревожные сигналы за несколько лет до появления заметных нарушений в движении.

Ранний симптом, который легко пропустить

Большинство случаев болезни Паркинсона диагностируется у людей старше 50 лет, но встречается и у более молодых пациентов, особенно если они подвергались воздействию определенных химических веществ. Первые признаки часто касаются не только моторных функций, но и когнитивного состояния и эмоций.

Беспокойство, депрессия, ухудшение памяти — эти симптомы могут появиться задолго до того, как возникнет тремор. Однако есть ещё один неожиданный сигнал, на который стоит обратить внимание.

Потеря обоняния как тревожный звоночек

Одним из самых распространённых, но недооценённых ранних признаков болезни Паркинсона является ухудшение обоняния. Исследования показывают, что 95% пациентов с этим диагнозом в той или иной степени теряют способность различать запахи.

Этот симптом может проявиться за несколько лет до двигательных нарушений, но часто остаётся незамеченным, поскольку многие не придают значения изменениям в восприятии запахов.

Чем опасна потеря обоняния?

На первый взгляд, этот симптом не кажется серьезным, но его последствия могут сказываться на качестве жизни:

Человек перестаёт получать удовольствие от еды, что может привести как к потере, так и к набору веса.

Обоняние влияет на эмоциональное состояние, поэтому его ухудшение может стать дополнительным фактором депрессии.

Утрата способности чувствовать запахи может представлять опасность: например, человек не сможет вовремя распознать испорченные продукты или утечку газа.

Если после перенесенной простуды или без видимой причины обоняние стало слабее и не восстанавливается, стоит обратиться к врачу. В некоторых случаях этот на первый взгляд незначительный симптом может быть первым сигналом серьезного заболевания.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

