Свекла перед тренировкой: почему спортсмены её так любят

Если вы думаете, что свекла — это просто яркий овощ, вы ошибаетесь. Этот продукт содержит невероятное сочетание полезных веществ, необходимых организму. Свекла богата марганцем, калием и фолатом, а также витаминами C и группы B, каротиноидами и бета-каротином.
Яркий цвет свеклы обусловлен наличием беталаинов — натуральных пигментов с мощным антиоксидантным эффектом. Исследования, проведенные в Италии, показали, что эти вещества могут уничтожать раковые клетки в толстой кишке — по крайней мере, в лабораторных условиях. Такой потенциал делает свеклу особенно ценной для тех, кто заботится о своем здоровье.
Но беталаины — не единственный "волшебный" компонент свеклы. Она также является отличным источником нитратов, которые играют важную роль в улучшении кровообращения и спортивных показателей. В организме нитраты превращаются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток кислорода к мышцам.
Благодаря этому свойству свекла становится отличным помощником для спортсменов и любителей фитнеса. Употребление сока свеклы перед тренировкой может повысить выносливость, ускорить восстановление мышц и даже увеличить силу.
Включить свеклу в ежедневное меню очень просто. Вот несколько идей:
С таким количеством полезных свойств свекла может стать незаменимым продуктом для вашего здоровья и физической формы. Если вы еще не включили этот овощ в свой рацион, самое время это сделать!
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?