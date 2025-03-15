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Свекла перед тренировкой: почему спортсмены её так любят

2:15
Здоровье

Если вы думаете, что свекла — это просто яркий овощ, вы ошибаетесь. Этот продукт содержит невероятное сочетание полезных веществ, необходимых организму. Свекла богата марганцем, калием и фолатом, а также витаминами C и группы B, каротиноидами и бета-каротином.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Антиоксидантная сила свеклы

Яркий цвет свеклы обусловлен наличием беталаинов — натуральных пигментов с мощным антиоксидантным эффектом. Исследования, проведенные в Италии, показали, что эти вещества могут уничтожать раковые клетки в толстой кишке — по крайней мере, в лабораторных условиях. Такой потенциал делает свеклу особенно ценной для тех, кто заботится о своем здоровье.

Как нитраты улучшают физическую форму

Но беталаины — не единственный "волшебный" компонент свеклы. Она также является отличным источником нитратов, которые играют важную роль в улучшении кровообращения и спортивных показателей. В организме нитраты превращаются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток кислорода к мышцам.

Благодаря этому свойству свекла становится отличным помощником для спортсменов и любителей фитнеса. Употребление сока свеклы перед тренировкой может повысить выносливость, ускорить восстановление мышц и даже увеличить силу.

Как добавить свеклу в рацион

Включить свеклу в ежедневное меню очень просто. Вот несколько идей:

  • Энергетический сок: смешайте свеклу с апельсином или морковью для получения питательного напитка.
  • Яркие салаты: натрите сырую свеклу и добавьте к зелени, орехам и нежирному сыру.
  • Супы и пюре: используйте вареную свеклу в качестве основы для крем-супов.
  • Хрустящие чипсы: нарежьте свеклу тонкими ломтиками и запеките в духовке.

Попробуйте этот суперфуд

С таким количеством полезных свойств свекла может стать незаменимым продуктом для вашего здоровья и физической формы. Если вы еще не включили этот овощ в свой рацион, самое время это сделать!

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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