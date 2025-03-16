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Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна

2:19
Здоровье

Каждый третий взрослый человек недосыпает, и это не просто усталость, а серьезный фактор риска для здоровья. Хроническое нарушение сна может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и даже увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Почему важно следить за качеством сна

"Нарушения дыхания во сне — это скрытое клиническое расстройство, которое влияет на несколько систем организма", — отмечает профессор пульмонологии Афинского университета Стелиос Лукидис.

Недостаток сна снижает продуктивность, ухудшает концентрацию и может стать причиной серьезных последствий для здоровья., президент Греческого общества медицины сна Эммануэль Вагиакис, подчеркивает:

"Идея, что можно пожертвовать сном ради работы или развлечений, очень опасна. Недостаток сна ведет к дневной сонливости, ухудшению когнитивных функций и может стать причиной аварий".

Синдром апноэ сна: незаметная, но опасная проблема

Одним из самых распространенных нарушений является синдром обструктивного апноэ сна (САС). Это состояние, при котором дыхание периодически останавливается на несколько секунд, вызывая кислородное голодание.

По словам профессора пульмонологии Джорджии Тракады, САС связан с повышенным риском:

  • Инфарктов и инсультов.
  • Внезапной смерти во сне.
  • Сахарного диабета.
  • Хронической усталости и сонливости в течение дня.

Несмотря на то, что синдромом страдает около 30% населения, диагноз получают лишь 20% больных, что приводит к позднему началу лечения.

Как защитить здоровье сна

По мнению профессора пульмонологии Софии Шизы, современные технологии позволяют диагностировать и лечить нарушения сна эффективнее, чем когда-либо. Однако первый шаг — это внимательное отношение к тревожным симптомам.

Если вы заметили у себя

  • Хроническую усталость по утрам.
  • Громкий храп.
  • Чувство удушья во сне.

Для профилактики важно

  • Соблюдать режим сна.
  • Избегать алкоголя и тяжелой пищи перед сном.
  • Поддерживать здоровый вес.
  • Регулярно заниматься физической активностью.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Бахарева Неля
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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