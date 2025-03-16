Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна

Каждый третий взрослый человек недосыпает, и это не просто усталость, а серьезный фактор риска для здоровья. Хроническое нарушение сна может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и даже увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий.
"Нарушения дыхания во сне — это скрытое клиническое расстройство, которое влияет на несколько систем организма", — отмечает профессор пульмонологии Афинского университета Стелиос Лукидис.
Недостаток сна снижает продуктивность, ухудшает концентрацию и может стать причиной серьезных последствий для здоровья., президент Греческого общества медицины сна Эммануэль Вагиакис, подчеркивает:
"Идея, что можно пожертвовать сном ради работы или развлечений, очень опасна. Недостаток сна ведет к дневной сонливости, ухудшению когнитивных функций и может стать причиной аварий".
Одним из самых распространенных нарушений является синдром обструктивного апноэ сна (САС). Это состояние, при котором дыхание периодически останавливается на несколько секунд, вызывая кислородное голодание.
По словам профессора пульмонологии Джорджии Тракады, САС связан с повышенным риском:
Несмотря на то, что синдромом страдает около 30% населения, диагноз получают лишь 20% больных, что приводит к позднему началу лечения.
По мнению профессора пульмонологии Софии Шизы, современные технологии позволяют диагностировать и лечить нарушения сна эффективнее, чем когда-либо. Однако первый шаг — это внимательное отношение к тревожным симптомам.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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