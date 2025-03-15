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Язвы во рту – больно, неприятно, но не смертельно: как избавиться от них с помощью простого овоща

1:45
Здоровье

Афтозный стоматит — неприятная проблема, сопровождающаяся зудом и болью. Однако избавиться от неё можно быстрее, чем вы думаете. Один доступный овощ обладает антисептическими и заживляющими свойствами, помогая уменьшить воспаление и ускорить регенерацию тканей.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Почему появляются язвы во рту

Причины возникновения афтозного стоматита до конца не изучены, но врачи выделяют несколько факторов:

  • Аутоиммунные реакции: организм атакует собственные клетки слизистой.
  • Генетическая предрасположенность: если у родителей были частые стоматиты, вероятность их появления выше.
  • Стресс и снижение иммунитета: ослабленный организм более подвержен воспалениям.

Чаще всего стоматит встречается у детей и женщин. С возрастом частота появления язв снижается.

Как морковь помогает при язвах во рту

Морковь богата каротинами и витамином C, которые обладают:

  • Противовоспалительным действием.
  • Антисептическими свойствами.
  • Способностью ускорять заживление.

Как приготовить средство на основе моркови

Полоскание отваром моркови

  • Возьмите 2 моркови, нарежьте и прокипятите в 2 стаканах воды (15 минут).
  • Остудите отвар и используйте для полоскания рта утром и вечером.

Использование морковной ботвы

  • Возьмите горсть тщательно промытых листьев моркови.
  • Залейте небольшим количеством кипятка и дайте настояться 15 минут.
  • Процедите и используйте для полоскания.

Эти простые процедуры ускорят заживление язв и снимут дискомфорт.

Уточнения

Стомати́т (от др.-греч. στόμα - рот, суффикс др.-греч. -ῖτις - воспаление) — это воспаление полости рта и губ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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