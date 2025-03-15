Язвы во рту – больно, неприятно, но не смертельно: как избавиться от них с помощью простого овоща

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Афтозный стоматит — неприятная проблема, сопровождающаяся зудом и болью. Однако избавиться от неё можно быстрее, чем вы думаете. Один доступный овощ обладает антисептическими и заживляющими свойствами, помогая уменьшить воспаление и ускорить регенерацию тканей.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Почему появляются язвы во рту

Причины возникновения афтозного стоматита до конца не изучены, но врачи выделяют несколько факторов:

Аутоиммунные реакции: организм атакует собственные клетки слизистой.

организм атакует собственные клетки слизистой. Генетическая предрасположенность: если у родителей были частые стоматиты, вероятность их появления выше.

если у родителей были частые стоматиты, вероятность их появления выше. Стресс и снижение иммунитета: ослабленный организм более подвержен воспалениям.

Чаще всего стоматит встречается у детей и женщин. С возрастом частота появления язв снижается.

Как морковь помогает при язвах во рту

Морковь богата каротинами и витамином C, которые обладают:

Противовоспалительным действием.

Антисептическими свойствами.

Способностью ускорять заживление.

Как приготовить средство на основе моркови

Полоскание отваром моркови

Возьмите 2 моркови, нарежьте и прокипятите в 2 стаканах воды (15 минут).

Остудите отвар и используйте для полоскания рта утром и вечером.

Использование морковной ботвы

Возьмите горсть тщательно промытых листьев моркови.

Залейте небольшим количеством кипятка и дайте настояться 15 минут.

Процедите и используйте для полоскания.

Эти простые процедуры ускорят заживление язв и снимут дискомфорт.

Уточнения

Стомати́т (от др.-греч. στόμα - рот, суффикс др.-греч. -ῖτις - воспаление) — это воспаление полости рта и губ.

