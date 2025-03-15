Язвы во рту – больно, неприятно, но не смертельно: как избавиться от них с помощью простого овоща

Афтозный стоматит — неприятная проблема, сопровождающаяся зудом и болью. Однако избавиться от неё можно быстрее, чем вы думаете. Один доступный овощ обладает антисептическими и заживляющими свойствами, помогая уменьшить воспаление и ускорить регенерацию тканей.
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Губы
Почему появляются язвы во рту
Причины возникновения афтозного стоматита до конца не изучены, но врачи выделяют несколько факторов:
Аутоиммунные реакции: организм атакует собственные клетки слизистой.
Генетическая предрасположенность: если у родителей были частые стоматиты, вероятность их появления выше.
Стресс и снижение иммунитета: ослабленный организм более подвержен воспалениям.
Чаще всего стоматит встречается у детей и женщин. С возрастом частота появления язв снижается.
Как морковь помогает при язвах во рту
Морковь богата каротинами и витамином C, которые обладают:
Противовоспалительным действием.
Антисептическими свойствами.
Способностью ускорять заживление.
Как приготовить средство на основе моркови
Полоскание отваром моркови
Возьмите 2 моркови, нарежьте и прокипятите в 2 стаканах воды (15 минут).
Остудите отвар и используйте для полоскания рта утром и вечером.