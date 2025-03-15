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Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном

2:05
Здоровье

Сколько часов сна необходимо человеку? От 7 до 8 часов — это оптимальная продолжительность, позволяющая организму полноценно восстановиться. Однако качество сна зависит не только от его продолжительности, но и от привычек перед сном. О том, какие ошибки мешают засыпанию, рассказал диетолог и гастроэнтеролог д-р Тихомира Георева.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Почему сон нарушается?

  • Поздний ужин. Употребление углеводов на ночь ухудшает усвоение питательных веществ, снижает уровень мелатонина и приводит к нарушениям обмена веществ. Это может вызвать усталость, отёчность и снижение чувствительности к инсулину.
  • Тренировки поздно вечером. Физическая активность после 19:00 нарушает циркадные ритмы, ухудшает качество сна и мешает полноценному восстановлению организма.
  • Просмотр телевизора перед сном. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание.

Как улучшить сон?

  • Холодный душ перед сном. Помогает телу остыть, что улучшает метаболизм и способствует быстрому засыпанию.
  • Ранний ужин. Не стоит есть позже 18:00, особенно тяжёлую пищу с углеводами.
  • Правильное время для тренировок.

Когда лучше тренироваться?

Идеальное время для спорта — с 16:00 до 18:00. Поздние тренировки могут разбалансировать гормоны, нарушить режим питания и ухудшить утреннее самочувствие.

Утренние тренировки тоже возможны, но они должны быть лёгкими:

  • Растяжка
  • Йога
  • Лёгкие упражнения перед завтраком

Д-р Георева отмечает, что после пробуждения организму нужно 30-40 минут, чтобы прийти в тонус. Поэтому начинать день с резких нагрузок не стоит.

Следование этим рекомендациям поможет не только улучшить качество сна, но и поддерживать здоровье, энергию и хорошее самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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