Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько часов сна необходимо человеку? От 7 до 8 часов — это оптимальная продолжительность, позволяющая организму полноценно восстановиться. Однако качество сна зависит не только от его продолжительности, но и от привычек перед сном. О том, какие ошибки мешают засыпанию, рассказал диетолог и гастроэнтеролог д-р Тихомира Георева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Почему сон нарушается?

Поздний ужин . Употребление углеводов на ночь ухудшает усвоение питательных веществ, снижает уровень мелатонина и приводит к нарушениям обмена веществ. Это может вызвать усталость, отёчность и снижение чувствительности к инсулину.

. Употребление углеводов на ночь ухудшает усвоение питательных веществ, снижает уровень мелатонина и приводит к нарушениям обмена веществ. Это может вызвать усталость, отёчность и снижение чувствительности к инсулину. Тренировки поздно вечером . Физическая активность после 19:00 нарушает циркадные ритмы, ухудшает качество сна и мешает полноценному восстановлению организма.

. Физическая активность после 19:00 нарушает циркадные ритмы, ухудшает качество сна и мешает полноценному восстановлению организма. Просмотр телевизора перед сном. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что затрудняет засыпание.

Как улучшить сон?

Холодный душ перед сном. Помогает телу остыть, что улучшает метаболизм и способствует быстрому засыпанию.

Ранний ужин. Не стоит есть позже 18:00, особенно тяжёлую пищу с углеводами.

Правильное время для тренировок.

Когда лучше тренироваться?

Идеальное время для спорта — с 16:00 до 18:00. Поздние тренировки могут разбалансировать гормоны, нарушить режим питания и ухудшить утреннее самочувствие.

Утренние тренировки тоже возможны, но они должны быть лёгкими:

Растяжка

Йога

Лёгкие упражнения перед завтраком

Д-р Георева отмечает, что после пробуждения организму нужно 30-40 минут, чтобы прийти в тонус. Поэтому начинать день с резких нагрузок не стоит.

Следование этим рекомендациям поможет не только улучшить качество сна, но и поддерживать здоровье, энергию и хорошее самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

