Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном

Сколько часов сна необходимо человеку? От 7 до 8 часов — это оптимальная продолжительность, позволяющая организму полноценно восстановиться. Однако качество сна зависит не только от его продолжительности, но и от привычек перед сном. О том, какие ошибки мешают засыпанию, рассказал диетолог и гастроэнтеролог д-р Тихомира Георева.
Идеальное время для спорта — с 16:00 до 18:00. Поздние тренировки могут разбалансировать гормоны, нарушить режим питания и ухудшить утреннее самочувствие.
Утренние тренировки тоже возможны, но они должны быть лёгкими:
Д-р Георева отмечает, что после пробуждения организму нужно 30-40 минут, чтобы прийти в тонус. Поэтому начинать день с резких нагрузок не стоит.
Следование этим рекомендациям поможет не только улучшить качество сна, но и поддерживать здоровье, энергию и хорошее самочувствие.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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