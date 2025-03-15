Хронотип и карьера: когда человек работает наиболее продуктивно

Можем ли мы научиться спать лучше? Ответы на этот вопрос будут искать участники Форума СНА, который пройдёт 23 марта в Центре культуры "Западная ТЭЦ". Среди докладчиков — доц. д-р Красимир Ранков, заведующий кафедрой "Физиология и биохимия" в АНБ и основатель Медико-Диагностической Лаборатории "И-Слийп", специализирующейся на диагностике и лечении нарушений сна.
В своём выступлении он расскажет о человеческих хронотипах, биологии сна и связи между физической активностью и здоровьем.
Современное общество часто требует от людей работать и жить не в соответствии с их природными биоритмами. Это приводит к так называемому "социальному джетлагу", когда человек вынужден быть активным в то время, когда его организм ещё не готов к продуктивной работе.
— "Люди делятся на три хронотипа: совы, жаворонки и голуби. Совы активны вечером, жаворонки — утром, а голуби могут адаптироваться к разным режимам, но с ограничениями", — объясняет д-р Ранков.
Учитывая хронотип, можно эффективнее управлять временем, повышать продуктивность и улучшать спортивные показатели.
Физическая активность — ключевой фактор для здоровья, но идеальное время тренировок зависит от хронотипа.
— "В индивидуальных видах спорта график можно подстроить под хронотип, но в командных дисциплинах это сложнее", — отмечает д-р Ранков.
Люди, вынужденные жить в разрез со своими биологическими ритмами, часто сталкиваются с усталостью, сниженной продуктивностью и стрессом.
— "Совы не ленивые — их активность просто не совпадает с привычным рабочим графиком. Когда они достигают максимальной продуктивности, рабочий день уже заканчивается", — говорит эксперт.
Чтобы минимизировать вред, он рекомендует:
— "Компании, такие как Google и Apple, уже создают специальные зоны для дневного сна, поскольку доказано, что это повышает эффективность сотрудников", — добавляет д-р Ранков.
Физическая активность помогает улучшить сон, но чрезмерные нагрузки могут дать обратный эффект.
— "Для большинства людей умеренные тренировки — лучший вариант. Они снимают стресс, улучшают качество сна и положительно сказываются на общем здоровье", — подчёркивает эксперт.
На Форуме СНА эксперты расскажут о механизмах сна, хронотипах и их влиянии на повседневную жизнь. В программе — практические советы, научные открытия и интерактивные обсуждения. Билеты можно приобрести через Eventim.
Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?