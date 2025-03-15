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Хронотип и карьера: когда человек работает наиболее продуктивно

3:36
Здоровье

Можем ли мы научиться спать лучше? Ответы на этот вопрос будут искать участники Форума СНА, который пройдёт 23 марта в Центре культуры "Западная ТЭЦ". Среди докладчиков — доц. д-р Красимир Ранков, заведующий кафедрой "Физиология и биохимия" в АНБ и основатель Медико-Диагностической Лаборатории "И-Слийп", специализирующейся на диагностике и лечении нарушений сна.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

В своём выступлении он расскажет о человеческих хронотипах, биологии сна и связи между физической активностью и здоровьем.

Почему важно учитывать хронотип?

Современное общество часто требует от людей работать и жить не в соответствии с их природными биоритмами. Это приводит к так называемому "социальному джетлагу", когда человек вынужден быть активным в то время, когда его организм ещё не готов к продуктивной работе.

"Люди делятся на три хронотипа: совы, жаворонки и голуби. Совы активны вечером, жаворонки — утром, а голуби могут адаптироваться к разным режимам, но с ограничениями", — объясняет д-р Ранков.

Учитывая хронотип, можно эффективнее управлять временем, повышать продуктивность и улучшать спортивные показатели.

Когда лучше заниматься спортом?

Физическая активность — ключевой фактор для здоровья, но идеальное время тренировок зависит от хронотипа.

  • Жаворонки наиболее продуктивны утром, поэтому для них лучшее время для спорта — ранние часы.
  • Совы достигают пика активности ближе к вечеру, поэтому им удобнее тренироваться во второй половине дня.
  • Голуби могут адаптироваться, но важно учитывать, что их продуктивность варьируется в течение дня.

"В индивидуальных видах спорта график можно подстроить под хронотип, но в командных дисциплинах это сложнее", — отмечает д-р Ранков.

Как минимизировать ущерб, если режим не совпадает с хронотипом?

Люди, вынужденные жить в разрез со своими биологическими ритмами, часто сталкиваются с усталостью, сниженной продуктивностью и стрессом.

"Совы не ленивые — их активность просто не совпадает с привычным рабочим графиком. Когда они достигают максимальной продуктивности, рабочий день уже заканчивается", — говорит эксперт.

Чтобы минимизировать вред, он рекомендует:

  • Короткий дневной сон (power nap) - всего 10-20 минут помогут восстановить силы.
  • Постепенную адаптацию к новому режиму без резких изменений.
  • Физическую активность в подходящее время, чтобы снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

"Компании, такие как Google и Apple, уже создают специальные зоны для дневного сна, поскольку доказано, что это повышает эффективность сотрудников", — добавляет д-р Ранков.

Как спорт влияет на качество сна?

Физическая активность помогает улучшить сон, но чрезмерные нагрузки могут дать обратный эффект.

"Для большинства людей умеренные тренировки — лучший вариант. Они снимают стресс, улучшают качество сна и положительно сказываются на общем здоровье", — подчёркивает эксперт.

Форум СНА: как научиться спать лучше?

На Форуме СНА эксперты расскажут о механизмах сна, хронотипах и их влиянии на повседневную жизнь. В программе — практические советы, научные открытия и интерактивные обсуждения. Билеты можно приобрести через Eventim.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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