Гипогликемия подкрадывается незаметно: что съесть, чтобы не потерять сознание

Низкий уровень сахара в крови (ниже 3,9 ммоль/л) — это состояние, которое несет серьезную угрозу здоровью. Знать, как правильно действовать в таких ситуациях, жизненно важно для каждого, особенно для людей с диабетом.
Если уровень сахара в крови снижается, воспользуйтесь правилом 15-15:
Когда сахар нормализуется, съешьте небольшую порцию еды с белками, углеводами и жирами, чтобы избежать повторного падения.
При резком снижении сахара важно употреблять продукты, которые быстро усваиваются организмом. Продукты, содержащие клетчатку (например, бобовые) или жиры (шоколад, выпечка), наоборот, замедляют всасывание глюкозы, поэтому их лучше избегать.
Если уровень сахара упал ниже 3,1 ммоль/л, правило 15-15 может не помочь. Человек может не осознавать свое состояние и не иметь возможности принять пищу самостоятельно.
В таких случаях используется инъекционный глюкагон — препарат, который вводится внутримышечно и быстро повышает уровень сахара. Набор глюкагона можно приобрести по рецепту врача.
Если человек очнулся и может глотать, дайте ему быстрый источник сахара (сок или сладкую газировку), затем углеводы с белками (например, бутерброд с мясом или крекеры с сыром).
Чтобы избежать резкого падения сахара:
Держите под рукой продукты для быстрого повышения сахара.
Обучите близких, как распознавать симптомы и использовать глюкагон.
Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό — снизу, под + γλυκύς — сладкий + αἷμα — кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.
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