Гипогликемия подкрадывается незаметно: что съесть, чтобы не потерять сознание

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Низкий уровень сахара в крови (ниже 3,9 ммоль/л) — это состояние, которое несет серьезную угрозу здоровью. Знать, как правильно действовать в таких ситуациях, жизненно важно для каждого, особенно для людей с диабетом.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сахар

Правило 15-15: простая стратегия для нормализации сахара

Если уровень сахара в крови снижается, воспользуйтесь правилом 15-15:

Съешьте 15 граммов быстрых углеводов.

Подождите 15 минут.

Проверьте уровень сахара в крови.

Если он остается ниже 3,9 ммоль/л, повторите шаги.

Когда сахар нормализуется, съешьте небольшую порцию еды с белками, углеводами и жирами, чтобы избежать повторного падения.

Какие продукты помогут при гипогликемии

При резком снижении сахара важно употреблять продукты, которые быстро усваиваются организмом. Продукты, содержащие клетчатку (например, бобовые) или жиры (шоколад, выпечка), наоборот, замедляют всасывание глюкозы, поэтому их лучше избегать.

Рекомендуемые продукты:

Полстакана сока или сладкой газировки (не диетической);

1 столовая ложка сахара, меда или сиропа;

Несколько леденцов или жевательных пастилок (проверяйте количество сахара на этикетке);

3-4 таблетки глюкозы (следуйте инструкции).

Критически низкий уровень сахара: что делать

Если уровень сахара упал ниже 3,1 ммоль/л, правило 15-15 может не помочь. Человек может не осознавать свое состояние и не иметь возможности принять пищу самостоятельно.

В таких случаях используется инъекционный глюкагон — препарат, который вводится внутримышечно и быстро повышает уровень сахара. Набор глюкагона можно приобрести по рецепту врача.

Если человек потерял сознание:

Сделайте инъекцию глюкагона.

Подождите 15 минут.

Если он не приходит в сознание, сделайте повторную инъекцию.

Незамедлительно вызовите скорую помощь.

Если человек очнулся и может глотать, дайте ему быстрый источник сахара (сок или сладкую газировку), затем углеводы с белками (например, бутерброд с мясом или крекеры с сыром).

Профилактика гипогликемии: что нужно знать

Чтобы избежать резкого падения сахара:

Регулярно измеряйте уровень глюкозы.

Обсуждайте с врачом эпизоды гипогликемии, чтобы скорректировать лечение.

Держите под рукой продукты для быстрого повышения сахара.

Обучите близких, как распознавать симптомы и использовать глюкагон.

Уточнения

Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό — снизу, под + γλυκύς — сладкий + αἷμα — кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

