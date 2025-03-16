Синдром беспокойных ног и бессонница: как железо влияет на ваш сон

Бессонница мешает миллионам людей по всему миру. Трудности с засыпанием, частые пробуждения, поверхностный сон — все это негативно влияет на самочувствие. Но задумывались ли вы, что причина может крыться в нехватке железа?
Этот микроэлемент играет ключевую роль в работе нервной системы. Он участвует в синтезе дофамина — вещества, регулирующего циклы сна и бодрствования. Дефицит железа может привести к:
Если проблемы со сном не проходят, стоит проверить уровень железа в организме. Врач может назначить анализы на:
Эти исследования помогут выяснить, есть ли у вас железодефицит.
Чтобы нормализовать уровень железа и улучшить сон:
Если вас мучает бессонница, не стоит игнорировать возможную связь с недостатком железа. Проверьте свое здоровье — возможно, решение проблемы ближе, чем кажется!
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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