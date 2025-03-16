Синдром беспокойных ног и бессонница: как железо влияет на ваш сон

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница мешает миллионам людей по всему миру. Трудности с засыпанием, частые пробуждения, поверхностный сон — все это негативно влияет на самочувствие. Но задумывались ли вы, что причина может крыться в нехватке железа?

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Как железо влияет на сон

Этот микроэлемент играет ключевую роль в работе нервной системы. Он участвует в синтезе дофамина — вещества, регулирующего циклы сна и бодрствования. Дефицит железа может привести к:

Бессоннице — трудности с засыпанием, беспокойный сон, внезапные пробуждения ночью.

— трудности с засыпанием, беспокойный сон, внезапные пробуждения ночью. Синдрому беспокойных ног — неприятные ощущения в ногах, которые мешают расслабиться и заснуть.

— неприятные ощущения в ногах, которые мешают расслабиться и заснуть. Анемии — хронической усталости, слабости, головокружению, бледности кожи.

Как узнать, хватает ли вам железа

Если проблемы со сном не проходят, стоит проверить уровень железа в организме. Врач может назначить анализы на:

Гемоглобин — белок, переносящий кислород в крови.

— белок, переносящий кислород в крови. Ферритин — показатель запасов железа в организме.

Эти исследования помогут выяснить, есть ли у вас железодефицит.

Как восполнить нехватку железа

Чтобы нормализовать уровень железа и улучшить сон:

Включите в рацион красное мясо, печень, бобовые, шпинат, гречку.

При необходимости принимайте железосодержащие препараты по рекомендации врача.

Употребляйте витамин C — он способствует лучшему усвоению железа (например, добавляйте цитрусовые или болгарский перец в свой рацион).

Если вас мучает бессонница, не стоит игнорировать возможную связь с недостатком железа. Проверьте свое здоровье — возможно, решение проблемы ближе, чем кажется!

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

