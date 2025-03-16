Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет бодрости и долголетия: этот напиток заменит вам кофе и лекарства — проверьте сами!
Тля и слизни атакуют? Неожиданный, но рабочий метод борьбы
Хотите нежную куриную грудку? Запомните этот способ приготовления
Когда сажать картофель в 2025 году: даты по регионам и важные нюансы
Ученые выяснили: этот питомец поможет вам бороться со стрессом
ОПЕК+ удивляет рынок: постепенное снятие ограничений на производство
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Необычные идеи для картин в прихожей: как одной картиной изменить интерьер
Вот что произойдёт с телом, если делать планку каждый день

Синдром беспокойных ног и бессонница: как железо влияет на ваш сон

1:49
Здоровье

Бессонница мешает миллионам людей по всему миру. Трудности с засыпанием, частые пробуждения, поверхностный сон — все это негативно влияет на самочувствие. Но задумывались ли вы, что причина может крыться в нехватке железа?

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Как железо влияет на сон

Этот микроэлемент играет ключевую роль в работе нервной системы. Он участвует в синтезе дофамина — вещества, регулирующего циклы сна и бодрствования. Дефицит железа может привести к:

  • Бессоннице — трудности с засыпанием, беспокойный сон, внезапные пробуждения ночью.
  • Синдрому беспокойных ног — неприятные ощущения в ногах, которые мешают расслабиться и заснуть.
  • Анемии — хронической усталости, слабости, головокружению, бледности кожи.

Как узнать, хватает ли вам железа

Если проблемы со сном не проходят, стоит проверить уровень железа в организме. Врач может назначить анализы на:

  • Гемоглобин — белок, переносящий кислород в крови.
  • Ферритин — показатель запасов железа в организме.

Эти исследования помогут выяснить, есть ли у вас железодефицит.

Как восполнить нехватку железа

Чтобы нормализовать уровень железа и улучшить сон:

  • Включите в рацион красное мясо, печень, бобовые, шпинат, гречку.
  • При необходимости принимайте железосодержащие препараты по рекомендации врача.
  • Употребляйте витамин C — он способствует лучшему усвоению железа (например, добавляйте цитрусовые или болгарский перец в свой рацион).

Если вас мучает бессонница, не стоит игнорировать возможную связь с недостатком железа. Проверьте свое здоровье — возможно, решение проблемы ближе, чем кажется!

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Ученые выяснили: этот питомец поможет вам бороться со стрессом
ОПЕК+ удивляет рынок: постепенное снятие ограничений на производство
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Необычные идеи для картин в прихожей: как одной картиной изменить интерьер
Вот что произойдёт с телом, если делать планку каждый день
Ухоженные руки: ключ к привлечению мужского внимания
Найдена связь между детскими травмами и поздним отходом ко сну
Беспилотные автомобили начали штрафовать — первые последствия нового закона
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Печёные яблоки: 6 убедительных причин поменять привычки и открыть для себя новый вкус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.