Ваш шампунь работает против вас: разбираемся в тайном заговоре бутылочек

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Замечали, что любимый шампунь вдруг теряет свою эффективность? Волосы уже не такие чистые, как раньше, и появляется ощущение, что средство просто не работает. Многие считают, что волосы "привыкают" к шампуню, но действительно ли это так?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Может ли шампунь перестать работать

Эксперты уверены: волосы не могут привыкнуть к шампуню. Это средство предназначено для очищения кожи головы и волос от загрязнений, кожного жира и остатков укладочных продуктов. Основные действующие вещества шампуня — поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые не влияют на структуру волос.

Но почему тогда со временем кажется, что шампунь уже не справляется?

Основные причины:

1. Изменение состояния волос

Волосы меняются на протяжении жизни. С возрастом они могут становиться суше или, наоборот, жирнее. Влияют и другие факторы:

Гормональные изменения;

Частое окрашивание и химические процедуры;

Стресс и окружающая среда;

Сезонные изменения.

Все это меняет потребности волос, и шампунь, который раньше был идеальным, может больше не подходить.

2. Накопление остатков на волосах

Минералы из жесткой воды, стайлинговые средства и даже компоненты самого шампуня могут накапливаться на волосах. В результате они теряют блеск, становятся тусклыми и тяжелыми, создавая впечатление, что шампунь перестал работать.

3. Меняются потребности волос

После окрашивания волосы нуждаются в дополнительном увлажнении, зимой — в защите от сухости, летом — в защите от солнца. Если не учитывать эти изменения, даже хороший шампунь может казаться неэффективным.

Что делать, если шампунь не справляется

Меняйте шампунь периодически — это поможет избежать накопления ненужных остатков и обеспечит волосам нужный уход.

Используйте глубоко очищающий шампунь — раз в неделю стоит применять средство для глубокого очищения, которое поможет удалить накопившиеся на волосах остатки.

Следите за состоянием волос — если волосы резко изменили свою структуру, стали ломкими, жирными или выпадают, лучше обратиться к трихологу.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

