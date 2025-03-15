Ваш шампунь работает против вас: разбираемся в тайном заговоре бутылочек

Замечали, что любимый шампунь вдруг теряет свою эффективность? Волосы уже не такие чистые, как раньше, и появляется ощущение, что средство просто не работает. Многие считают, что волосы "привыкают" к шампуню, но действительно ли это так?
Эксперты уверены: волосы не могут привыкнуть к шампуню. Это средство предназначено для очищения кожи головы и волос от загрязнений, кожного жира и остатков укладочных продуктов. Основные действующие вещества шампуня — поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые не влияют на структуру волос.
Но почему тогда со временем кажется, что шампунь уже не справляется?
Волосы меняются на протяжении жизни. С возрастом они могут становиться суше или, наоборот, жирнее. Влияют и другие факторы:
Все это меняет потребности волос, и шампунь, который раньше был идеальным, может больше не подходить.
Минералы из жесткой воды, стайлинговые средства и даже компоненты самого шампуня могут накапливаться на волосах. В результате они теряют блеск, становятся тусклыми и тяжелыми, создавая впечатление, что шампунь перестал работать.
После окрашивания волосы нуждаются в дополнительном увлажнении, зимой — в защите от сухости, летом — в защите от солнца. Если не учитывать эти изменения, даже хороший шампунь может казаться неэффективным.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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