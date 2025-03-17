Сосуды превратятся в камень: отказ от этого продукта спасет ваше сердце после 50

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы людям старше 50 лет рекомендуется исключить из рациона один продукт, который может негативно влиять на уровень холестерина и способствовать закупорке артерий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Яйца с беконом

Особенно это касается тех, кто привык начинать день с плотного завтрака, включающего бекон и сосиски. Переработанное мясо, такое как бекон, содержит большое количество насыщенных жиров, что может привести к повышению уровня "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Высокий уровень ЛПНП связан с атеросклерозом — заболеванием, при котором на стенках артерий образуются бляшки, препятствующие нормальному кровотоку и увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта, пишет британское издание Getsurrey.

Исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", подтверждает, что регулярное потребление переработанного мяса может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Поэтому людям старше 50 лет рекомендуется ограничить или полностью исключить из рациона продукты, богатые насыщенными жирами, включая бекон и сосиски.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов рекомендуется перейти на продукты, богатые ненасыщенными жирами, такие как жирная рыба (лосось, скумбрия), которая содержит полезные жирные кислоты омега-3. Также важно увеличить потребление клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и орехах. Добавление в рацион оливкового масла также может быть полезным.

Национальная служба здравоохранения рекомендует уделять физическим упражнениям не менее двух часов тридцати минут в неделю для снижения уровня холестерина. Это могут быть такие простые виды активности, как быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде, которые подходят для людей с любым уровнем физической подготовки.

Кроме того, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно отказаться от курения и сократить потребление алкоголя. Курение может повышать уровень холестерина и увеличивать риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы, инсульты и рак.

Уточнения

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.



Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

