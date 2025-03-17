Усталость по утрам? Врач раскрыла секрет здорового сна и стройной фигуры

Многие люди сталкиваются с проблемой усталости по утрам, но не всегда понимают, что это может быть связано с их привычками в питании и образе жизни. Доктор Тихомира Георгева, гастроэнтеролог и диетолог из университетской больницы "Пулмед" в Пловдиве, подчеркивает важность полноценного сна для здоровья человека. Она объясняет, что недостаток сна может привести к снижению активности, ослаблению пищеварительной системы и даже сокращению продолжительности жизни.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Сон играет ключевую роль в регулировании обмена веществ и помогает поддерживать здоровый вес. Люди, которые не высыпаются, часто испытывают желание перекусить чем-то высококалорийным, так как их организм пытается компенсировать недостаток энергии. Недостаток сна также может привести к инсулинорезистентности, что способствует накоплению жира, пишет болгарское издание Flagman.

Доктор Георгева рекомендует ложиться спать не позднее 23:00, чтобы обеспечить себе полноценный отдых. Она также подчеркивает, что просмотр телевизора перед сном может нарушить биологические ритмы и ухудшить качество сна. Вместо этого она предлагает попробовать почитать книгу, заняться медитацией или принять холодный душ.

Для улучшения качества сна и поддержания здорового веса доктор Георгева рекомендует следовать нескольким простым правилам:

Прекращайте работу за компьютером или другими устройствами за час до сна. Избегайте просмотра телевизора и использования гаджетов перед сном. Занимайтесь физической активностью в первой половине дня, но не позднее 18:00. Поддерживайте комфортную температуру в спальне, чтобы не перегреваться. Избегайте тяжелой пищи и десертов на ужин, а также старайтесь заканчивать прием пищи за два часа до сна.

Соблюдение этих простых правил поможет вам улучшить качество сна, повысить уровень энергии и поддерживать здоровый вес.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

