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Усталость по утрам? Врач раскрыла секрет здорового сна и стройной фигуры

Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой усталости по утрам, но не всегда понимают, что это может быть связано с их привычками в питании и образе жизни. Доктор Тихомира Георгева, гастроэнтеролог и диетолог из университетской больницы "Пулмед" в Пловдиве, подчеркивает важность полноценного сна для здоровья человека. Она объясняет, что недостаток сна может привести к снижению активности, ослаблению пищеварительной системы и даже сокращению продолжительности жизни.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Сон играет ключевую роль в регулировании обмена веществ и помогает поддерживать здоровый вес. Люди, которые не высыпаются, часто испытывают желание перекусить чем-то высококалорийным, так как их организм пытается компенсировать недостаток энергии. Недостаток сна также может привести к инсулинорезистентности, что способствует накоплению жира, пишет болгарское издание Flagman.

Доктор Георгева рекомендует ложиться спать не позднее 23:00, чтобы обеспечить себе полноценный отдых. Она также подчеркивает, что просмотр телевизора перед сном может нарушить биологические ритмы и ухудшить качество сна. Вместо этого она предлагает попробовать почитать книгу, заняться медитацией или принять холодный душ.

Для улучшения качества сна и поддержания здорового веса доктор Георгева рекомендует следовать нескольким простым правилам:

  1. Прекращайте работу за компьютером или другими устройствами за час до сна.
  2. Избегайте просмотра телевизора и использования гаджетов перед сном.
  3. Занимайтесь физической активностью в первой половине дня, но не позднее 18:00.
  4. Поддерживайте комфортную температуру в спальне, чтобы не перегреваться.
  5. Избегайте тяжелой пищи и десертов на ужин, а также старайтесь заканчивать прием пищи за два часа до сна.

Соблюдение этих простых правил поможет вам улучшить качество сна, повысить уровень энергии и поддерживать здоровый вес.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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