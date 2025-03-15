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Солнце не поможет: почему у вас может быть нехватка витамина D

2:55
Здоровье

Существуют вещества, без которых организм просто не может обойтись, и витамины — одни из них. Одним из самых важных является витамин D, который играет ключевую роль в росте костей, усвоении кальция и общем состоянии здоровья. Но что происходит, если организму его не хватает? И почему эксперты советуют принимать его даже летом, несмотря на солнечные дни?

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Что происходит при нехватке витаминов?

Витамины — это биологически активные вещества, которые организм получает либо самостоятельно, либо с пищей. Однако бывают периоды, когда их запасов недостаточно, а даже правильное питание не восполняет дефицит. В таких случаях человек может ощущать усталость, слабость, сонливость и снижение концентрации, что является тревожными сигналами нехватки витаминов.

Витамин D: основа крепких костей и не только

Среди всех витаминов D занимает особое место. Это жирорастворимое вещество, которое синтезируется печенью и равномерно распределяется по органам. Его основные функции:

  • Обеспечение роста костей и зубов, предотвращение таких заболеваний, как рахит у детей и остеопороз у взрослых.
  • Помощь в усвоении кальция и фосфора, которые необходимы для прочности костей.
  • Поддержка иммунной системы, снижение риска инфекций и аутоиммунных заболеваний.

Суточная норма потребления витамина D составляет 400 единиц, и если этот уровень не достигается, развивается дефицит, который может привести к серьезным последствиям.

Какие риски связаны с дефицитом витамина D?

Особенность витамина D в том, что организм может вырабатывать его самостоятельно, но только при воздействии солнечного света. Из-за этого младенцы, пожилые люди и женщины в период менопаузы особенно подвержены его нехватке. Возможные последствия дефицита:

  • Остеопороз и ломкость костей, повышенный риск переломов.
  • Рахит у детей, приводящий к деформациям скелета.
  • Проблемы с зубами, повышенная вероятность кариеса и воспалений.

Почему витамин D нужно принимать даже летом?

Раньше считалось, что витамин D нужен только зимой, когда солнечного света мало. Однако теперь специалисты уверены, что это заблуждение. Даже в солнечные дни организм не всегда получает достаточное количество этого элемента.

Кроме того, использование солнцезащитных кремов и малоподвижный образ жизни могут ограничивать естественный синтез витамина. Продолжая его принимать летом, можно поддерживать оптимальный уровень в организме, а значит — укрепить здоровье и избежать проблем, связанных с его нехваткой.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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