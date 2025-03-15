Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На протяжении десятилетий медицина не могла предложить эффективных решений для пациентов с травмами спинного мозга. Однако сегодня ситуация меняется: новые исследования показывают, что инновационные методы способны частично или полностью восстановить утраченные функции. Одной из самых перспективных технологий считается электрическая стимуляция.

Фото: commons.wikimedia.org by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морг

Ограниченные инвестиции в исследования

Одна из главных проблем в изучении спинальных травм — это нехватка финансирования. Фармацевтические компании делают ставку на более прибыльные направления, такие как лечение диабета или болезни Альцгеймера, в то время как спинальные травмы остаются в стороне, несмотря на их разрушительное влияние на жизнь пациентов.

Как работает спинной мозг

Спинной мозг — это тонкая, но жизненно важная структура, передающая сигналы между мозгом и телом. Его повреждение можно сравнить с перерезанным телефонным кабелем: информация перестает поступать, что приводит к параличу, потере чувствительности и другим серьезным последствиям.

Существующие методы лечения ограничиваются хирургическим вмешательством для минимизации повреждений и реабилитацией. Однако новые подходы предлагают перспективы для реального восстановления.

Электрическая стимуляция: ключ к восстановлению

Самый многообещающий метод, по мнению ученых, — это стимуляция электрическими импульсами. Недавние исследования, опубликованные в Science Translational Medicine, подтвердили, что такая технология способна вернуть способность к ходьбе даже пациентам с серьезными травмами.

Электрическая стимуляция помогает справляться с ключевой проблемой — неконтролируемыми мышечными спазмами. В норме головной мозг подавляет избыточные сигналы, предотвращая спонтанные сокращения. Однако при травме этот контроль теряется. Вживленные электроды подавляют гиперактивность спинного мозга, создавая условия для реабилитации.

Успешные случаи восстановления

Два пациента, участвовавших в эксперименте, после полутора лет терапии смогли снова ходить. Метод показал эффективность даже при полных разрывах спинного мозга, что ранее считалось невозможным.

Параллельно группа швейцарских ученых тестировала другой подход — глубокую стимуляцию головного мозга. Исследования показали, что важную роль в восстановлении играет гипоталамус — область мозга, не связанная напрямую с моторикой. Его стимуляция привела к значительному улучшению у пациентов, которые ранее не могли ходить без посторонней помощи.

Будущее за комбинированными методами

По мнению специалистов, в будущем лечение спинальных травм будет включать сразу несколько технологий — от стимуляции мозга до клеточной терапии.

Уточнения

Спинно́й мозг (лат. medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном канале.

