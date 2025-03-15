Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет

На протяжении десятилетий медицина не могла предложить эффективных решений для пациентов с травмами спинного мозга. Однако сегодня ситуация меняется: новые исследования показывают, что инновационные методы способны частично или полностью восстановить утраченные функции. Одной из самых перспективных технологий считается электрическая стимуляция.
Одна из главных проблем в изучении спинальных травм — это нехватка финансирования. Фармацевтические компании делают ставку на более прибыльные направления, такие как лечение диабета или болезни Альцгеймера, в то время как спинальные травмы остаются в стороне, несмотря на их разрушительное влияние на жизнь пациентов.
Спинной мозг — это тонкая, но жизненно важная структура, передающая сигналы между мозгом и телом. Его повреждение можно сравнить с перерезанным телефонным кабелем: информация перестает поступать, что приводит к параличу, потере чувствительности и другим серьезным последствиям.
Существующие методы лечения ограничиваются хирургическим вмешательством для минимизации повреждений и реабилитацией. Однако новые подходы предлагают перспективы для реального восстановления.
Самый многообещающий метод, по мнению ученых, — это стимуляция электрическими импульсами. Недавние исследования, опубликованные в Science Translational Medicine, подтвердили, что такая технология способна вернуть способность к ходьбе даже пациентам с серьезными травмами.
Электрическая стимуляция помогает справляться с ключевой проблемой — неконтролируемыми мышечными спазмами. В норме головной мозг подавляет избыточные сигналы, предотвращая спонтанные сокращения. Однако при травме этот контроль теряется. Вживленные электроды подавляют гиперактивность спинного мозга, создавая условия для реабилитации.
Два пациента, участвовавших в эксперименте, после полутора лет терапии смогли снова ходить. Метод показал эффективность даже при полных разрывах спинного мозга, что ранее считалось невозможным.
Параллельно группа швейцарских ученых тестировала другой подход — глубокую стимуляцию головного мозга. Исследования показали, что важную роль в восстановлении играет гипоталамус — область мозга, не связанная напрямую с моторикой. Его стимуляция привела к значительному улучшению у пациентов, которые ранее не могли ходить без посторонней помощи.
По мнению специалистов, в будущем лечение спинальных травм будет включать сразу несколько технологий — от стимуляции мозга до клеточной терапии.
Спинно́й мозг (лат. medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном канале.
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