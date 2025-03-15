Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы понять, зачем организму нужны антиоксиданты, важно разобраться в природе свободных радикалов. Это молекулы, которые естественным образом вырабатываются в небольших количествах. Однако их уровень резко возрастает под воздействием внешних факторов: ультрафиолетового излучения, загрязненной среды, курения, алкоголя, стресса и неправильного питания.

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Избыток свободных радикалов разрушает клетки организма, повреждает их мембраны и даже ДНК. Это может привести к преждевременному старению кожи, а также к развитию серьезных заболеваний, таких как рак, артрит, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни.

Антиоксиданты: главная защита от окислительного стресса

Антиоксиданты — это природные молекулы, содержащиеся в пище, которые нейтрализуют разрушительное действие свободных радикалов и предотвращают окисление клеток.

Современный образ жизни приводит к чрезмерному образованию свободных радикалов, а поступление антиоксидантов с пищей зачастую недостаточно. Организм испытывает сильный стресс, теряя способность к самозащите.

Чтобы поддерживать баланс и минимизировать окислительный стресс, важно обеспечить достаточное поступление антиоксидантов с пищей.

Где найти антиоксиданты

Антиоксиданты содержатся преимущественно в овощах и фруктах. Их регулярное употребление помогает организму бороться с вредными последствиями свободных радикалов.

Основные источники антиоксидантов:

Витамины: C, D, E, A

C, D, E, A Каротиноиды: присутствуют в продуктах желто-оранжевого цвета

присутствуют в продуктах желто-оранжевого цвета Олигоэлементы: медь, селен, цинк

медь, селен, цинк Полифенолы: мощные антиоксиданты, содержащиеся в растительных продуктах

Наибольшая концентрация антиоксидантов наблюдается в:

фруктах: ягодах, абрикосах, яблоках, киви, гранате, цитрусовых;

ягодах, абрикосах, яблоках, киви, гранате, цитрусовых; овощах: моркови, помидорах, артишоках, шпинате, перце;

моркови, помидорах, артишоках, шпинате, перце; травах и специях: петрушке, тимьяне, зеленом луке;

петрушке, тимьяне, зеленом луке; напитках: чае, кофе.

Однако важно учитывать, что способ приготовления влияет на антиоксидантные свойства продуктов. Например, термическая обработка разрушает витамин C, но, напротив, увеличивает биодоступность ликопина в помидорах и бета-каротина в моркови. А жирорастворимые витамины K и E лучше усваиваются при наличии жиров, например, оливкового масла.

Антиоксиданты не только в продуктах

Помимо питания, организм сам вырабатывает вещества-антиоксиданты: глутатион, коэнзим Q10, супероксиддисмутазу и мочевую кислоту. Эти соединения служат первой линией защиты от окислительного стресса.

Как помочь организму усилить антиоксидантную защиту

Увеличить долю растительных продуктов в рационе. Минимизировать потребление красного мяса, колбасных изделий и алкоголя. Вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом. Ограничить воздействие ультрафиолетовых лучей. Полностью отказаться от курения.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление.

