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Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса

3:22
Здоровье

Чтобы понять, зачем организму нужны антиоксиданты, важно разобраться в природе свободных радикалов. Это молекулы, которые естественным образом вырабатываются в небольших количествах. Однако их уровень резко возрастает под воздействием внешних факторов: ультрафиолетового излучения, загрязненной среды, курения, алкоголя, стресса и неправильного питания.

Зелёная гречка
Фото: https://sr.wikipedia.org/ by https://en.wikipedia.org/wiki/sr:User:Maduixa is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Зелёная гречка

Избыток свободных радикалов разрушает клетки организма, повреждает их мембраны и даже ДНК. Это может привести к преждевременному старению кожи, а также к развитию серьезных заболеваний, таких как рак, артрит, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни.

Антиоксиданты: главная защита от окислительного стресса

Антиоксиданты — это природные молекулы, содержащиеся в пище, которые нейтрализуют разрушительное действие свободных радикалов и предотвращают окисление клеток.

Современный образ жизни приводит к чрезмерному образованию свободных радикалов, а поступление антиоксидантов с пищей зачастую недостаточно. Организм испытывает сильный стресс, теряя способность к самозащите.
Чтобы поддерживать баланс и минимизировать окислительный стресс, важно обеспечить достаточное поступление антиоксидантов с пищей.

Где найти антиоксиданты

Антиоксиданты содержатся преимущественно в овощах и фруктах. Их регулярное употребление помогает организму бороться с вредными последствиями свободных радикалов.

Основные источники антиоксидантов:

  • Витамины: C, D, E, A
  • Каротиноиды: присутствуют в продуктах желто-оранжевого цвета
  • Олигоэлементы: медь, селен, цинк
  • Полифенолы: мощные антиоксиданты, содержащиеся в растительных продуктах

Наибольшая концентрация антиоксидантов наблюдается в:

  • фруктах: ягодах, абрикосах, яблоках, киви, гранате, цитрусовых;
  • овощах: моркови, помидорах, артишоках, шпинате, перце;
  • травах и специях: петрушке, тимьяне, зеленом луке;
  • напитках: чае, кофе.

Однако важно учитывать, что способ приготовления влияет на антиоксидантные свойства продуктов. Например, термическая обработка разрушает витамин C, но, напротив, увеличивает биодоступность ликопина в помидорах и бета-каротина в моркови. А жирорастворимые витамины K и E лучше усваиваются при наличии жиров, например, оливкового масла.

Антиоксиданты не только в продуктах

Помимо питания, организм сам вырабатывает вещества-антиоксиданты: глутатион, коэнзим Q10, супероксиддисмутазу и мочевую кислоту. Эти соединения служат первой линией защиты от окислительного стресса.

Как помочь организму усилить антиоксидантную защиту

  1. Увеличить долю растительных продуктов в рационе.
  2. Минимизировать потребление красного мяса, колбасных изделий и алкоголя.
  3. Вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом.
  4. Ограничить воздействие ультрафиолетовых лучей.
  5. Полностью отказаться от курения.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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