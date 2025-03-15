Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса

Чтобы понять, зачем организму нужны антиоксиданты, важно разобраться в природе свободных радикалов. Это молекулы, которые естественным образом вырабатываются в небольших количествах. Однако их уровень резко возрастает под воздействием внешних факторов: ультрафиолетового излучения, загрязненной среды, курения, алкоголя, стресса и неправильного питания.
Избыток свободных радикалов разрушает клетки организма, повреждает их мембраны и даже ДНК. Это может привести к преждевременному старению кожи, а также к развитию серьезных заболеваний, таких как рак, артрит, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни.
Антиоксиданты — это природные молекулы, содержащиеся в пище, которые нейтрализуют разрушительное действие свободных радикалов и предотвращают окисление клеток.
Современный образ жизни приводит к чрезмерному образованию свободных радикалов, а поступление антиоксидантов с пищей зачастую недостаточно. Организм испытывает сильный стресс, теряя способность к самозащите.
Чтобы поддерживать баланс и минимизировать окислительный стресс, важно обеспечить достаточное поступление антиоксидантов с пищей.
Антиоксиданты содержатся преимущественно в овощах и фруктах. Их регулярное употребление помогает организму бороться с вредными последствиями свободных радикалов.
Наибольшая концентрация антиоксидантов наблюдается в:
Однако важно учитывать, что способ приготовления влияет на антиоксидантные свойства продуктов. Например, термическая обработка разрушает витамин C, но, напротив, увеличивает биодоступность ликопина в помидорах и бета-каротина в моркови. А жирорастворимые витамины K и E лучше усваиваются при наличии жиров, например, оливкового масла.
Помимо питания, организм сам вырабатывает вещества-антиоксиданты: глутатион, коэнзим Q10, супероксиддисмутазу и мочевую кислоту. Эти соединения служат первой линией защиты от окислительного стресса.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление.
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