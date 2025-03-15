Охрипли без причины? Ваше тело может подавать тревожный сигнал

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Рак щитовидной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из тканей щитовидной железы. Хотя заболевание считается относительно редким, его своевременная диагностика имеет решающее значение для успешного лечения. Ниже представлены восемь признаков, которые могут указывать на развитие этого заболевания:​

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

​Появление узелка или опухоли на шее: Образование в передней части шеи, которое можно прощупать, является одним из первых симптомов. Оно может быть эластичным и безболезненным, но со временем становится плотным и увеличивается в размерах. ​ ​Увеличение лимфатических узлов: Безболезненное увеличение шейных лимфатических узлов может свидетельствовать о распространении опухоли. ​ ​Охриплость или изменение голоса: Опухоль может давить на голосовые связки, вызывая изменения голоса или постоянную охриплость. ​ ​Боль в области шеи: Болезненные ощущения в передней части шеи, которые могут иррадиировать в уши, являются возможным симптомом. ​ ​Затрудненное глотание: Рост опухоли может препятствовать нормальному процессу глотания, вызывая дисфагию. ​Затрудненное дыхание: Если опухоль сдавливает дыхательные пути, это может привести к одышке или другим респираторным проблемам. ​ ​Постоянный кашель: Необъяснимый хронический кашель, не связанный с инфекциями, может быть признаком заболевания. Гормональные нарушения: Опухоль может влиять на функцию щитовидной железы, приводя к симптомам гипотиреоза или гипертиреоза, таким как слабость, нервозность, потливость, потеря веса или, наоборот, увеличение массы тела. ​

Важно отметить, что наличие одного или нескольких из перечисленных симптомов не обязательно указывает на рак щитовидной железы. Однако при их появлении рекомендуется обратиться к врачу для проведения тщательного обследования и, при необходимости, назначения соответствующего лечения.​