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Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее

2:11
Здоровье

Жизнь в городе может негативно сказываться на психическом здоровье из-за недостатка зелёных насаждений и ограниченного доступа к природе. Для улучшения городской среды и благополучия жителей был предложен принцип "3-30-300", включающий три ключевых аспекта:

Солнце в окне
Фото: Wikipedia by siegertmarc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце в окне

  1. Три дерева из окна: Каждый житель должен видеть из своего дома, офиса или учебного заведения минимум три дерева. Этот визуальный контакт с природой способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения.

  2. 30% древесного покрова: В каждом районе города должно быть не менее 30% площади, покрытой кронами деревьев. Это обеспечивает естественное охлаждение, улучшает качество воздуха и создаёт комфортную среду для проживания.

  3. 300 метров до парка: Каждое здание должно находиться на расстоянии не более 300 метров от ближайшего парка или зелёной зоны. Лёгкий доступ к таким пространствам стимулирует физическую активность и социальные взаимодействия, что положительно влияет на общее самочувствие.

Исследования показывают, что многие города мира не соответствуют этим стандартам. Например, анализ более 2,5 миллионов объектов в восьми крупных городах выявил, что большинство из них не достигают показателей "3-30-300" из-за недостаточного количества зелёных насаждений.

Внедрение принципа "3-30-300" требует пересмотра городских стратегий озеленения, включая:

  • Правовые реформы: Придание деревьям статуса важной городской инфраструктуры.

  • Повышение стандартов посадки: Обеспечение условий для роста крупных и здоровых деревьев.

  • Использование инновационных технологий: Применение проницаемых покрытий, позволяющих воде достигать корней деревьев, что способствует их здоровью и долговечности.

Следуя этим рекомендациям, города могут стать более зелёными и благоприятными для жизни, что положительно скажется на психическом и физическом здоровье их жителей.

Уточнения

Урбани́стика - собирательный термин, обозначающий исследования городского развития.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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