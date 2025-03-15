Скрытая угроза марта: как избежать массовой усталости

Внимание: в ближайшие недели нас ожидает период повышенной усталости. Причина этому — переход на летнее время, запланированный на ночь с 29 на 30 марта. В отличие от осеннего перевода стрелок, весенний сдвиг сокращает наш ночной сон на один час, что может негативно сказаться на самочувствии.
"Переход на летнее время нарушает нашу циркадную систему, уменьшая утреннее воздействие солнечного света, что смещает наши графики сна и может негативно влиять на здоровье", — отмечает биолог Карла Финкельштейн из Society for Research in Biological Rhythms.
Она подчеркивает, что постоянное следование стандартному времени в течение года лучше поддерживает наши биологические ритмы и общее благополучие.
Однако, поскольку изменение времени неизбежно, эксперты рекомендуют подготовиться к нему заранее. Один из простых, но эффективных советов — постараться не ложиться спать поздно в ночь перед переходом на летнее время. Это поможет минимизировать влияние сокращения сна и облегчить адаптацию организма к новому расписанию.
Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.
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