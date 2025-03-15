Скрытая угроза марта: как избежать массовой усталости

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внимание: в ближайшие недели нас ожидает период повышенной усталости. Причина этому — переход на летнее время, запланированный на ночь с 29 на 30 марта. В отличие от осеннего перевода стрелок, весенний сдвиг сокращает наш ночной сон на один час, что может негативно сказаться на самочувствии.​

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

"Переход на летнее время нарушает нашу циркадную систему, уменьшая утреннее воздействие солнечного света, что смещает наши графики сна и может негативно влиять на здоровье", — отмечает биолог Карла Финкельштейн из Society for Research in Biological Rhythms.

Она подчеркивает, что постоянное следование стандартному времени в течение года лучше поддерживает наши биологические ритмы и общее благополучие.​

Однако, поскольку изменение времени неизбежно, эксперты рекомендуют подготовиться к нему заранее. Один из простых, но эффективных советов — постараться не ложиться спать поздно в ночь перед переходом на летнее время. Это поможет минимизировать влияние сокращения сна и облегчить адаптацию организма к новому расписанию.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

