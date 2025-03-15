СДВГ или просто нехватка сна: где проходит грань

4:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время шутка "Кто здесь еще без СДВГ?" становится все популярнее, особенно в Лондоне. Ирония в том, что именно здесь за последние четыре года произошел рекордный рост числа назначений препаратов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на экзамене

Исследования показывают, что по всей Европе количество рецептов на СДВГ-медикаменты стабильно растет, но в Лондоне этот показатель буквально взлетел — на 28% в год. В Юго-Восточной Англии этот темп чуть ниже, но тоже впечатляющий — почти 20% в год.

В 2020 году на каждую тысячу человек приходилось 25 назначений, а сейчас их уже более 44. Почему так происходит? Ускорение ритма жизни, кризис стоимости жизни, зависимость от смартфонов, тревожность, экология — все это влияет на психику, но объясняет ли оно столь резкий всплеск?

Когда обычные привычки превращаются в диагноз

Некоторые эксперты считают, что этот тренд — часть глобальной тенденции к медикализации повседневных проблем. То, что раньше считалось чертой характера или последствием внешних обстоятельств, теперь превращается в медицинский диагноз.

Не стоит забывать и о влиянии смартфонов. Эти устройства буквально созданы, чтобы рассеивать внимание, заставляя нас перескакивать с одной задачи на другую. Можно ли удивляться, что у людей теперь больше проблем с концентрацией?

Если правительство действительно хочет бороться с СДВГ среди молодежи, логичным шагом было бы ввести запрет на использование телефонов в школах. Но в этом месяце чиновники отказались от этой идеи.

Последствия локдауна: стали ли люди менее внимательными?

Еще один фактор — психологические последствия пандемии. Действительно ли за последние годы число людей с импульсивным поведением и прокрастинацией выросло на 40%? Или просто появилось больше людей, склонных объяснять свои трудности с концентрацией медицинским диагнозом?

Интересно, что в Швеции, где не было жестких локдаунов, уровень обращений по поводу психических расстройств не вырос, а в Великобритании — наоборот.

СДВГ как социальный инструмент

Еще одна интересная деталь: в последние годы люди стали использовать диагноз СДВГ в своих интересах.

Например, студенты, получив диагноз, могут получить дополнительное время на экзаменах. Автор статьи приводит пример своей дочери, которая пыталась убедить его, что у нее СДВГ, чтобы получить +15 минут на каждое задание.

Но преимущества СДВГ не ограничиваются учебой. В Великобритании этот диагноз дает право на получение государственных выплат.

СДВГ входит в топ-14 заболеваний, дающих право на Personal Independence Payment (PIP) — пособие для людей с ограниченными возможностями. Это пособие можно получать даже если человек работает или имеет сбережения.

В 2023 году 52 989 человек указали СДВГ как основную причину для получения PIP, и 43% из них смогли оформить выплаты на повышенном уровне.

Для сравнения: стандартный размер пособия с апреля — £73,10 в неделю, а повышенный — £110,40.

Как получить диагноз СДВГ (и можно ли это сделать легко)?

Существует множество сайтов, которые помогают правильно заполнить 37-страничную заявку на пособие, а также подать апелляцию в случае отказа.

На таких ресурсах можно найти примеры ситуаций, в которых СДВГ может мешать повседневной жизни. Например:

"Из-за прокрастинации человек откладывает приготовление еды до последнего, а потом ест что-то быстрое — хлопья или печенье, потому что не успел приготовить нормальную еду".

"Проблемы с импульсивностью приводят к тому, что человек часто говорит лишнее и оскорбляет окружающих, поэтому ему нужна социальная поддержка".

Почему СДВГ стал массовым диагнозом?

В условиях, когда диагноз СДВГ открывает доступ к дополнительным возможностям, неудивительно, что число людей с этим состоянием растет.

Конечно, есть те, кто действительно страдает от синдрома, но, как отмечает автор, система стимулирует не только нуждающихся, но и тех, кто видит в диагнозе удобный путь к бонусам.

Вот почему сейчас правительство Великобритании пересматривает систему социальных выплат и ужесточает контроль за пособиями, в том числе связанными с психическими расстройствами.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

