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Правильное питание перед анализом крови: что убрать из рациона

3:30
Здоровье

Подготовка к анализам крови, особенно на глюкозу и холестерин, требует внимания к питанию. Неправильные пищевые привычки могут искажать результаты, приводя к ошибочным диагнозам. Разберем, какие ошибки чаще всего совершаются перед обследованием и как их избежать.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Ошибки, влияющие на анализ крови

1. Употребление сахара и быстрых углеводов

Продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов (сладости, выпечка, газированные напитки) могут временно повысить уровень глюкозы в крови, что приведет к некорректным показателям. Чтобы анализ отразил реальную картину, лучше за несколько дней до сдачи крови отказаться от сладкого и отдать предпочтение цельнозерновым продуктам и клетчатке, которые помогают стабилизировать сахар.

2. Жирная пища и трансжиры

Избыток жареной, жирной еды, фастфуда, кондитерских изделий и жирного мяса может повысить уровень "плохого" холестерина (LDL). Это может скрыть реальные показатели липидного профиля, создавая ложное впечатление о состоянии сосудов. За несколько дней до анализа стоит налегать на растительные масла, орехи и жирную рыбу, богатую полезными омега-3 кислотами.

3. Недостаток воды

Обезвоживание сгущает кровь, из-за чего уровень глюкозы и холестерина может казаться выше, чем он есть на самом деле. Важно пить достаточно воды за день до анализа, избегая алкоголя и чрезмерного потребления кофе, которые способствуют обезвоживанию.

4. Неправильный рацион перед сдачей крови

За день до обследования лучше придерживаться легкой и сбалансированной диеты. Включите в рацион овощи, зелень, цитрусовые и ягоды - они богаты антиоксидантами и помогают поддерживать обмен веществ. Источники постного белка (курица, рыба, бобовые, тофу) также благоприятно влияют на результаты анализа.

5. Употребление неподходящих напитков

Лучший выбор — вода, зеленый чай и травяные настои. Но сладкие напитки, энергетики и даже свежевыжатые соки могут спровоцировать скачок сахара в крови. Умеренное количество черного кофедопустимо, но желательно без сахара и сливок.

На что еще обратить внимание?

  1. Не нарушайте правила голодания. Для большинства анализов требуется не менее 8 часов без еды. Нарушение этого правила делает результаты недостоверными.
  2. Будьте внимательны к лекарствам и добавкам. Некоторые витамины и БАДы (например, рыбий жир, железо или витамин С) могут влиять на показатели крови. Перед анализами уточните у врача, нужно ли их временно отменить.
  3. Контролируйте уровень стресса. Нервное напряжение изменяет гормональный баланс, что может повлиять на результаты. Практики медитации и расслабления помогут стабилизировать показатели.

Подготовка к анализу крови требует осознанного подхода: здоровое питание, достаточное питье, отказ от сахара и жирной пищи, а также соблюдение режима голодания помогут получить точные результаты. Это позволит вовремя выявить проблемы и скорректировать образ жизни.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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