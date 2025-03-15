Правильное питание перед анализом крови: что убрать из рациона

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подготовка к анализам крови, особенно на глюкозу и холестерин, требует внимания к питанию. Неправильные пищевые привычки могут искажать результаты, приводя к ошибочным диагнозам. Разберем, какие ошибки чаще всего совершаются перед обследованием и как их избежать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Ошибки, влияющие на анализ крови

1. Употребление сахара и быстрых углеводов

Продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов (сладости, выпечка, газированные напитки) могут временно повысить уровень глюкозы в крови, что приведет к некорректным показателям. Чтобы анализ отразил реальную картину, лучше за несколько дней до сдачи крови отказаться от сладкого и отдать предпочтение цельнозерновым продуктам и клетчатке, которые помогают стабилизировать сахар.

2. Жирная пища и трансжиры

Избыток жареной, жирной еды, фастфуда, кондитерских изделий и жирного мяса может повысить уровень "плохого" холестерина (LDL). Это может скрыть реальные показатели липидного профиля, создавая ложное впечатление о состоянии сосудов. За несколько дней до анализа стоит налегать на растительные масла, орехи и жирную рыбу, богатую полезными омега-3 кислотами.

3. Недостаток воды

Обезвоживание сгущает кровь, из-за чего уровень глюкозы и холестерина может казаться выше, чем он есть на самом деле. Важно пить достаточно воды за день до анализа, избегая алкоголя и чрезмерного потребления кофе, которые способствуют обезвоживанию.

4. Неправильный рацион перед сдачей крови

За день до обследования лучше придерживаться легкой и сбалансированной диеты. Включите в рацион овощи, зелень, цитрусовые и ягоды - они богаты антиоксидантами и помогают поддерживать обмен веществ. Источники постного белка (курица, рыба, бобовые, тофу) также благоприятно влияют на результаты анализа.

5. Употребление неподходящих напитков

Лучший выбор — вода, зеленый чай и травяные настои. Но сладкие напитки, энергетики и даже свежевыжатые соки могут спровоцировать скачок сахара в крови. Умеренное количество черного кофедопустимо, но желательно без сахара и сливок.

На что еще обратить внимание?

Не нарушайте правила голодания. Для большинства анализов требуется не менее 8 часов без еды. Нарушение этого правила делает результаты недостоверными. Будьте внимательны к лекарствам и добавкам. Некоторые витамины и БАДы (например, рыбий жир, железо или витамин С) могут влиять на показатели крови. Перед анализами уточните у врача, нужно ли их временно отменить. Контролируйте уровень стресса. Нервное напряжение изменяет гормональный баланс, что может повлиять на результаты. Практики медитации и расслабления помогут стабилизировать показатели.

Подготовка к анализу крови требует осознанного подхода: здоровое питание, достаточное питье, отказ от сахара и жирной пищи, а также соблюдение режима голодания помогут получить точные результаты. Это позволит вовремя выявить проблемы и скорректировать образ жизни.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

