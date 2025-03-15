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Саудовская Аравия удивляет: футуристический стадион на высоте 350 метров

4:45
Здоровье

Футбольный мир стоит на пороге грандиозных изменений. К предстоящим чемпионатам мира 2030 и 2034 годов, а также в рамках модернизации крупных клубных арен по всему миру запланировано строительство множества новых стадионов. От Саудовской Аравии до Италии, от Великобритании до Египта — мы расскажем о самых ожидаемых проектах.

стадион
Фото: bloomberg by Saudi Press Agency
стадион

Гигантская арена для "Манчестер Юнайтед" — крупнейшая в Великобритании
Недавно представленный проект стадиона для "Манчестер Юнайтед", разработанный Foster + Partners, обещает стать крупнейшей ареной в стране. Запланированный на 100 000 мест стадион будет накрыт конструкцией в виде тента, поддерживаемой тремя массивными мачтами.

"Эта грандиозная "зонтичная" конструкция не только собирает энергию и дождевую воду, но и укрывает новую общественную площадь, превышающую по размеру Трафальгарскую", — отметил основатель студии Норман Фостер.

Самый большой футбольный стадион в мире — Grand Stade Hassan II
В Марокко, в 40 километрах от Касабланки, появится главная арена чемпионата мира 2030 года. Grand Stade Hassan II, рассчитанный на 115 000 мест, станет крупнейшим футбольным стадионом в мире.

"Эта арена станет настоящей иконой, символом Марокко и мирового футбола", — заявил управляющий директор Populous в регионе EMEA Кристофер Ли.

King Salman International Stadium — гордость Саудовской Аравии
В Эр-Рияде ведётся строительство одной из ключевых арен чемпионата мира 2034 года — King Salman International Stadium. Проект от Populous рассчитан на 92 000 зрителей и вдохновлён природными ландшафтами.

"Стадион гармонично впишется в окружающий ландшафт: природные элементы станут частью его крыши, обеспечивая тень и естественную вентиляцию в пустынном климате", — говорится в официальной заявке на проведение турнира.

Уникальная арена Neom на высоте 350 метров

Один из самых необычных стадионов чемпионата мира 2034 года появится в мегаполисе The Line в Саудовской Аравии. Neom Stadium расположится на высоте 350 метров и станет частью футуристического города.

"С таким расположением и потрясающими видами стадион станет местом, аналогов которому нет в мире", — отмечается в заявке.

Новый дом AS Roma — современная классика

В Италии Populous спроектировал стадион на 65 000 мест для клуба AS Roma, который заменит легендарный, но устаревший Stadio Olimpico. Арена получит вертикальные рёбра, вдохновлённые классической римской архитектурой.

Перемены для Wrexham AFC: новый стенд на STōK Cae Ras
Клуб Wrexham AFC, принадлежащий актёрам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, обновляет свою арену. Новый кирпичный стенд на STōK Cae Ras рассчитан на 5 550 мест и отсылает к архитектурному наследию города.

Экологичный стадион для Forest Green Rovers

Zaha Hadid Architects разрабатывает первый в мире полностью деревянный стадион на 5 000 мест в Англии. Проект впервые был представлен в 2019 году и сейчас проходит финальные этапы согласования.

Современная арена для египетского Al-Ahly

Недалеко от Каира архитектурное бюро Gensler проектирует новый стадион для Al-Ahly на 42 000 мест. Стадион будет иметь асимметричный фасад с арочным окном, открывающим панорамный вид на поле.

Arctic Arena — футбол в суровых условиях

В Бодё, Норвегия, для клуба FK Bodø/Glimt строится 10-тысячный стадион Arctic Arena. Проект от Nordic Office of Architecture вдохновлён северной природой и арктическим климатом.

"Стадион сочетает в себе суровость природы и элегантность скандинавской архитектуры", — отметил партнёр бюро Кнут Ховланд.

Qiddiya Coast Stadium — мексиканская волна на трибунах
Ещё один стадион в Саудовской Аравии — Qiddiya Coast Stadium — будет построен севернее Джидды. Фасад арены оформят в виде разноцветных рёбер, символизирующих эффект "мексиканской волны".

"Это будет архитектурное воплощение энергии толпы", — заявлено в официальной презентации.

Уточнения

Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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