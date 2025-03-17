Идеальный порядок – тормоз для креативности: исследование поражает

Если ваш рабочий стол больше похож на хаос, не спешите расстраиваться. Учёные выяснили, что беспорядок может быть не таким уж плохим, как кажется.
Исследование Университета Миннесоты, опубликованное в Psychological Science, показало:
Участники эксперимента, работающие в организованных офисах, чаще жертвовали деньги на благотворительность. А те, кто трудился среди хаоса, демонстрировали оригинальные идеи и инновационное мышление.
Почему хаос может быть полезен
Психологи отмечают, что слишком строгий порядок способен подавлять вдохновение. Это объясняет, почему Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Марк Твен славились своими захламлёнными рабочими столами.
Конечно, полный хаос может привести к стрессу, но умеренный беспорядок способен стать катализатором креативности.
Баланс — ключ к продуктивности
Чтобы работать максимально эффективно, стоит найти золотую середину:
Главное — создать среду, в которой вам комфортно и продуктивно.
Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.
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