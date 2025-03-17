Идеальный порядок – тормоз для креативности: исследование поражает

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ваш рабочий стол больше похож на хаос, не спешите расстраиваться. Учёные выяснили, что беспорядок может быть не таким уж плохим, как кажется.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспорядок

Как беспорядок влияет на мышление

Исследование Университета Миннесоты, опубликованное в Psychological Science, показало:

Аккуратная обстановка делает людей более склонными к соблюдению правил, добрым поступкам и выбору здоровой пищи.

делает людей более склонными к соблюдению правил, добрым поступкам и выбору здоровой пищи. Беспорядок же, наоборот, стимулирует креативность и помогает находить нестандартные решения.

Участники эксперимента, работающие в организованных офисах, чаще жертвовали деньги на благотворительность. А те, кто трудился среди хаоса, демонстрировали оригинальные идеи и инновационное мышление.

Почему хаос может быть полезен

Психологи отмечают, что слишком строгий порядок способен подавлять вдохновение. Это объясняет, почему Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Марк Твен славились своими захламлёнными рабочими столами.

Конечно, полный хаос может привести к стрессу, но умеренный беспорядок способен стать катализатором креативности.

Баланс — ключ к продуктивности

Чтобы работать максимально эффективно, стоит найти золотую середину:

Если ваша работа требует нестандартного подхода — небольшой беспорядок на столе может сыграть вам на руку .

. Если важна структура и дисциплина - порядок поможет сосредоточиться.

Главное — создать среду, в которой вам комфортно и продуктивно.

Уточнения

Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.

