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Идеальный порядок – тормоз для креативности: исследование поражает

1:34
Здоровье

Если ваш рабочий стол больше похож на хаос, не спешите расстраиваться. Учёные выяснили, что беспорядок может быть не таким уж плохим, как кажется.

Беспорядок
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспорядок

Как беспорядок влияет на мышление

Исследование Университета Миннесоты, опубликованное в Psychological Science, показало:

  • Аккуратная обстановка делает людей более склонными к соблюдению правил, добрым поступкам и выбору здоровой пищи.

  • Беспорядок же, наоборот, стимулирует креативность и помогает находить нестандартные решения.

Участники эксперимента, работающие в организованных офисах, чаще жертвовали деньги на благотворительность. А те, кто трудился среди хаоса, демонстрировали оригинальные идеи и инновационное мышление.

Почему хаос может быть полезен

Психологи отмечают, что слишком строгий порядок способен подавлять вдохновение. Это объясняет, почему Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Марк Твен славились своими захламлёнными рабочими столами.

Конечно, полный хаос может привести к стрессу, но умеренный беспорядок способен стать катализатором креативности.

Баланс — ключ к продуктивности

Чтобы работать максимально эффективно, стоит найти золотую середину:

  • Если ваша работа требует нестандартного подхода — небольшой беспорядок на столе может сыграть вам на руку.

  • Если важна структура и дисциплина - порядок поможет сосредоточиться.

Главное — создать среду, в которой вам комфортно и продуктивно.

Уточнения

Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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