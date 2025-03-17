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Болезни, связанные с ростом: почему высокие люди страдают чаще

1:35
Здоровье

Рост человека влияет не только на внешность, но и на риски развития некоторых заболеваний. По данным исследований, у высоких людей чаще встречаются определённые проблемы со здоровьем, включая онкологические заболевания, болезни сердца и гормональные нарушения.

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врач

Высокий рост и риск рака

Учёные из Каролинского института в Швеции выяснили, что у высоких людей выше вероятность развития онкологических заболеваний. Причина кроется в количестве клеток в организме: чем их больше, тем выше шанс появления злокачественных мутаций.

Сердечно-сосудистые риски

Кардиологи обнаружили, что высокий рост связан с повышенной вероятностью мерцательной аритмии - состояния, которое может привести к сердечной недостаточности и инсульту. Однако, парадоксально, у высоких людей меньше риск инфарктов, что объясняется особенностями кровообращения.

Эндометриоз у высоких женщин

Женщины высокого роста чаще сталкиваются с эндометриозом - заболеванием, связанным с разрастанием эндометрия за пределами матки. Исследование, опубликованное в Annals of Human Biology, предполагает, что причиной может быть повышенное воздействие эстрогена в подростковом возрасте.

Хотя высокий рост даёт определённые преимущества, он также может увеличивать предрасположенность к ряду заболеваний. Поэтому людям с таким телосложением важно уделять особое внимание профилактике и регулярным медицинским осмотрам.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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