Этот способ защитит вас от клещей – используйте его перед прогулкой

Весна и лето — сезон повышенной активности клещей, поэтому важно знать, как обезопасить себя от их укусов. Оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен объяснил, какие меры помогут минимизировать риск.
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Клещ
Как подготовиться перед выходом на природу
Перед прогулкой необходимо:
Надеть одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь и головной убор.
Использовать спрей от клещей, обрабатывая им одежду.
Двигаться по протоптанным тропинкам, избегая высокой травы и кустов.
После возвращения важно тщательно осмотреть себя и домашних питомцев.
Что делать после прогулки
После контакта с природой:
Осмотрите одежду и тело - клещи часто прячутся в складках одежды, за ушами, в волосах.
Проверяйте домашних животных - насекомые могут прятаться в их шерсти.
Если вы собрали букет цветов, потрясите его над ванной перед тем, как ставить в вазу — там может быть клещ.
Соблюдение этих простых правил поможет защититься от укусов и снизить риск заболеваний, которые переносят клещи.
Уточнения
Клещи́ - подкласс членистоногих из класса паукообразных.