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Этот способ защитит вас от клещей – используйте его перед прогулкой

1:11
Здоровье

Весна и лето — сезон повышенной активности клещей, поэтому важно знать, как обезопасить себя от их укусов. Оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен объяснил, какие меры помогут минимизировать риск.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Клещ

Как подготовиться перед выходом на природу

Перед прогулкой необходимо:

  • Надеть одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь и головной убор.

  • Использовать спрей от клещей, обрабатывая им одежду.

  • Двигаться по протоптанным тропинкам, избегая высокой травы и кустов.

После возвращения важно тщательно осмотреть себя и домашних питомцев.

Что делать после прогулки

После контакта с природой:

  • Осмотрите одежду и тело - клещи часто прячутся в складках одежды, за ушами, в волосах.

  • Проверяйте домашних животных - насекомые могут прятаться в их шерсти.

  • Если вы собрали букет цветов, потрясите его над ванной перед тем, как ставить в вазу — там может быть клещ.

Соблюдение этих простых правил поможет защититься от укусов и снизить риск заболеваний, которые переносят клещи.

Уточнения

Клещи́ - подкласс членистоногих из класса паукообразных.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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