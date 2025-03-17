Этот способ защитит вас от клещей – используйте его перед прогулкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна и лето — сезон повышенной активности клещей, поэтому важно знать, как обезопасить себя от их укусов. Оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен объяснил, какие меры помогут минимизировать риск.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Клещ

Как подготовиться перед выходом на природу

Перед прогулкой необходимо:

Надеть одежду с длинными рукавами и штанинами , закрытую обувь и головной убор.

, закрытую обувь и головной убор. Использовать спрей от клещей , обрабатывая им одежду.

, обрабатывая им одежду. Двигаться по протоптанным тропинкам, избегая высокой травы и кустов.

После возвращения важно тщательно осмотреть себя и домашних питомцев.

Что делать после прогулки

После контакта с природой:

Осмотрите одежду и тело - клещи часто прячутся в складках одежды, за ушами, в волосах.

- клещи часто прячутся в складках одежды, за ушами, в волосах. Проверяйте домашних животных - насекомые могут прятаться в их шерсти.

- насекомые могут прятаться в их шерсти. Если вы собрали букет цветов, потрясите его над ванной перед тем, как ставить в вазу — там может быть клещ.

Соблюдение этих простых правил поможет защититься от укусов и снизить риск заболеваний, которые переносят клещи.

Уточнения

Клещи́ - подкласс членистоногих из класса паукообразных.

