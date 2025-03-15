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Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого

2:54
Здоровье

По словам диетолога Антона Полякова в интервью для aif. ru, постоянная тяга к сладостям может сигнализировать о проблемах с обменом веществ или недостатке микроэлементов.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Возможные причины

  • Риск диабета - если постоянно хочется шоколада и конфет, стоит проверить уровень сахара в крови.
  • Дефицит магния, хрома и витаминов - сладости временно поднимают уровень энергии, но не восполняют нехватку важных элементов.
  • Стресс и хроническая усталость - организм требует "быстрой энергии" в виде сахара, когда испытывает перегрузку.

Вывод: если вас непреодолимо тянет на сладкое, возможно, стоит пересмотреть питание или проконсультироваться с врачом.

Тяга к соленому: что не так

Причины желания соленых продуктов

  • Хронический стресс: при длительном напряжении истощаются надпочечники, отвечающие за стресс-адаптацию. Соль помогает их стимулировать.
  • Электролитный дисбаланс: нехватка натрия может возникнуть при интенсивных тренировках или приеме мочегонных препаратов.
  • Обезвоживание: если человек пьет дистиллированную воду (без минералов), организм требует соли для восстановления баланса.

Вывод: если вас тянет на соленое, возможно, нужно снизить уровень стресса или восполнить недостаток минералов.

Почему хочется кислого

Что может означать тяга к кислым продуктам

  • Сниженная кислотность желудка: гипоацидный гастрит или проблемы с пищеварением. Кислая пища стимулирует выработку соляной кислоты.
  • Дефицит витаминов и антиоксидантов: организм интуитивно выбирает продукты, богатые полезными веществами.
  • Проблемы с микрофлорой кишечника: полезные бактерии требуют определенного типа пищи для роста.

Вывод: если хочется кислого, стоит проверить ЖКТ и сбалансировать питание.

Постоянное желание съесть мучное: сигнал тревоги

Возможные причины

  • Диабет или нарушение углеводного обмена: организм требует быстрых углеводов.
  • Эмоциональные проблемы: многие люди "заедают" стресс, тревогу и нереализованность.

Вывод: тяга к мучному может быть как физиологической, так и психологической — стоит обратить внимание на уровень сахара и эмоциональное состояние.

Почему тянет на мясо

Что это значит

  • Дефицит белка или железа: особенно у людей, недавно переболевших или с анемией.
  • Женский цикл: в определенные периоды потребность в белке возрастает.
  • Психологическая причина: мясо помогает некоторым людям стабилизировать психику, особенно при высоком уровне тревожности.

Вывод: тяга к мясу может быть связана с нехваткой белка, анемией или даже эмоциональным состоянием.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα - образ жизни и питания, и λόγος - учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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