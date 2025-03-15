Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Антона Полякова в интервью для aif. ru, постоянная тяга к сладостям может сигнализировать о проблемах с обменом веществ или недостатке микроэлементов.

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Возможные причины

Риск диабета - если постоянно хочется шоколада и конфет, стоит проверить уровень сахара в крови.

- если постоянно хочется шоколада и конфет, стоит проверить уровень сахара в крови. Дефицит магния, хрома и витаминов - сладости временно поднимают уровень энергии, но не восполняют нехватку важных элементов.

- сладости временно поднимают уровень энергии, но не восполняют нехватку важных элементов. Стресс и хроническая усталость - организм требует "быстрой энергии" в виде сахара, когда испытывает перегрузку.

Вывод: если вас непреодолимо тянет на сладкое, возможно, стоит пересмотреть питание или проконсультироваться с врачом.

Тяга к соленому: что не так

Причины желания соленых продуктов

Хронический стресс: при длительном напряжении истощаются надпочечники, отвечающие за стресс-адаптацию. Соль помогает их стимулировать.

при длительном напряжении истощаются надпочечники, отвечающие за стресс-адаптацию. Соль помогает их стимулировать. Электролитный дисбаланс: нехватка натрия может возникнуть при интенсивных тренировках или приеме мочегонных препаратов.

нехватка натрия может возникнуть при интенсивных тренировках или приеме мочегонных препаратов. Обезвоживание: если человек пьет дистиллированную воду (без минералов), организм требует соли для восстановления баланса.

Вывод: если вас тянет на соленое, возможно, нужно снизить уровень стресса или восполнить недостаток минералов.

Почему хочется кислого

Что может означать тяга к кислым продуктам

Сниженная кислотность желудка: гипоацидный гастрит или проблемы с пищеварением. Кислая пища стимулирует выработку соляной кислоты.

гипоацидный гастрит или проблемы с пищеварением. Кислая пища стимулирует выработку соляной кислоты. Дефицит витаминов и антиоксидантов: организм интуитивно выбирает продукты, богатые полезными веществами.

организм интуитивно выбирает продукты, богатые полезными веществами. Проблемы с микрофлорой кишечника: полезные бактерии требуют определенного типа пищи для роста.

Вывод: если хочется кислого, стоит проверить ЖКТ и сбалансировать питание.

Постоянное желание съесть мучное: сигнал тревоги

Возможные причины

Диабет или нарушение углеводного обмена: организм требует быстрых углеводов.

организм требует быстрых углеводов. Эмоциональные проблемы: многие люди "заедают" стресс, тревогу и нереализованность.

Вывод: тяга к мучному может быть как физиологической, так и психологической — стоит обратить внимание на уровень сахара и эмоциональное состояние.

Почему тянет на мясо

Что это значит

Дефицит белка или железа: особенно у людей, недавно переболевших или с анемией.

особенно у людей, недавно переболевших или с анемией. Женский цикл: в определенные периоды потребность в белке возрастает.

в определенные периоды потребность в белке возрастает. Психологическая причина: мясо помогает некоторым людям стабилизировать психику, особенно при высоком уровне тревожности.

Вывод: тяга к мясу может быть связана с нехваткой белка, анемией или даже эмоциональным состоянием.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα - образ жизни и питания, и λόγος - учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

