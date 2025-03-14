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Анализ крови на витамины – бесполезен? Врач развенчивает популярный миф

1:50
Здоровье

С приходом весны многие начинают ощущать слабость, усталость и апатию, списывая это на гиповитаминоз. Однако доктор Александр Мясников утверждает, что анализ крови на витамины не отражает их реального уровня в организме.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Почему так происходит

  • Большинство витаминов хранятся в печени, а не в крови.
  • Уровень витаминов в крови может меняться в течение дня, поэтому разовый анализ — не показатель.
  • Нормы витаминов — условны, и небольшие отклонения не всегда означают дефицит.

Вывод: тратить деньги на анализы ради "точной диагностики" нет смысла.

Откуда на самом деле берутся витамины

  • Миф: зимой овощи и фрукты содержат мало витаминов, поэтому нужно пить БАДы.
  • Факт: основные витамины мы получаем не только из растительной пищи, но и из мяса, рыбы и круп.

Где больше всего витаминов

  • Группа B: мясо, птица, крупы.
  • Витамин D: морская рыба, солнце.
  • Витамин C: фрукты.
  • Витамин A: овощи.

Вывод: полноценного питания достаточно, чтобы избежать дефицита.

Не спешите тратить деньги на витамины

По словам Мясникова, в большинстве случаев прием витаминов в таблетках не помогает справиться с весенним упадком сил, сообщает Общественная Служба Новостей .

Что делать вместо этого

  • Питаться полноценно: больше белка, сложных углеводов, овощей и фруктов.
  • Больше двигаться: активность улучшает обмен веществ и настроение.
  • Быть на солнце: естественный источник витамина D.

Вывод: не нужно бежать в аптеку за БАДами — правильное питание и движение решают проблему лучше.

Уточнения

Ана́лиз кро́ви — лабораторное исследование крови, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике огромного количества заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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