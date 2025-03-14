Анализ крови на витамины – бесполезен? Врач развенчивает популярный миф

С приходом весны многие начинают ощущать слабость, усталость и апатию, списывая это на гиповитаминоз. Однако доктор Александр Мясников утверждает, что анализ крови на витамины не отражает их реального уровня в организме.
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Врач берёт кровь у пациента
Почему так происходит
Большинство витаминов хранятся в печени, а не в крови.
Уровень витаминов в крови может меняться в течение дня, поэтому разовый анализ — не показатель.
Нормы витаминов — условны, и небольшие отклонения не всегда означают дефицит.
Вывод: тратить деньги на анализы ради "точной диагностики" нет смысла.
Откуда на самом деле берутся витамины
Миф: зимой овощи и фрукты содержат мало витаминов, поэтому нужно пить БАДы.
Факт: основные витамины мы получаем не только из растительной пищи, но и из мяса, рыбы и круп.
Где больше всего витаминов
Группа B: мясо, птица, крупы.
Витамин D: морская рыба, солнце.
Витамин C: фрукты.
Витамин A: овощи.
Вывод: полноценного питания достаточно, чтобы избежать дефицита.