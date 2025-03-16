Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала о рисках возникновения депрессии как побочного эффекта при приеме некоторых медикаментов.

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В частности, по словам специалиста, антигипертензивные препараты и другие лекарства для сердца могут косвенно способствовать развитию депрессивных симптомов, таких как усталость, сонливость и отсутствие аппетита. Эти проявления могут привести к подавленному настроению и даже к депрессивным эпизодам. Однако не всегда легко установить прямую связь между приемом лекарства и развитием депрессии, уточняет Газета.Ru.

Врач также отметила, что длительное применение высоких доз кортикостероидов, используемых для лечения различных воспалительных и аллергических заболеваний, может вызвать депрессивные симптомы.

"Депрессия редко является абсолютным противопоказанием к применению лекарственных средств", — сказала Патимат Яхъяева.

Она уточнила, что перед назначением препаратов врач должен тщательно взвесить все возможные риски и преимущества, учитывая множество факторов. Среди них — потенциальная польза медикаментов, наличие альтернативных методов лечения, наличие у пациента истории депрессии, тяжесть предыдущих эпизодов и возможность мониторинга его состояния на предмет развития депрессивных симптомов.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

