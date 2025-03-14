Аллергия взялась из ниоткуда и не проходит? Возможно, виноваты сотни тысяч невидимых соседей в вашей кровати

Домашние пылевые клещи — это невидимые паразиты, которые живут в подушках, коврах и мебели. Они питаются частицами кожи и могут вызывать серьезные аллергические реакции. Разбираемся, насколько они опасны и как от них избавиться.
Пылевые клещи — это микроскопические организмы из рода Dermanyssidae, которые селятся в тканях, коврах, подушках и постельном белье. Их основная пища — ороговевшие частицы кожи человека.
Как сообщил инфекционист Сергей Рябов в интервью для Радио 1, клещи сами по себе не опасны, но могут провоцировать аллергические реакции и обострение респираторных заболеваний.
Несмотря на крошечные размеры, эти паразиты могут серьезно повлиять на здоровье.
Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и аллергики.
Важно: если в доме много ковров и мягкой мебели, стоит использовать специальные акарицидные спреи для обработки текстиля.
Паниковать не нужно, но регулярная уборка и гигиена — важные меры профилактики. Если у вас аллергия, бронхиальная астма или частые респираторные заболевания, уделите особое внимание чистоте дома, особенно в местах скопления пыли.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.