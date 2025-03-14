Аллергия взялась из ниоткуда и не проходит? Возможно, виноваты сотни тысяч невидимых соседей в вашей кровати

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Домашние пылевые клещи — это невидимые паразиты, которые живут в подушках, коврах и мебели. Они питаются частицами кожи и могут вызывать серьезные аллергические реакции. Разбираемся, насколько они опасны и как от них избавиться.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Что такое пылевые клещи и где они обитают?

Пылевые клещи — это микроскопические организмы из рода Dermanyssidae, которые селятся в тканях, коврах, подушках и постельном белье. Их основная пища — ороговевшие частицы кожи человека.

Где обитают пылевые клещи

Подушки, одеяла, матрасы.

Ковры, шторы и мягкая мебель.

Мягкие игрушки.

Обивка автомобилей

Как сообщил инфекционист Сергей Рябов в интервью для Радио 1, клещи сами по себе не опасны, но могут провоцировать аллергические реакции и обострение респираторных заболеваний.

Чем опасны пылевые клещи

Несмотря на крошечные размеры, эти паразиты могут серьезно повлиять на здоровье.

Основные проблемы, которые они вызывают

Аллергические реакции (насморк, покраснение глаз, зуд).

Обострение бронхиальной астмы.

Аллергический бронхит.

Кожные высыпания и зуд.

Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и аллергики.

Как избавиться от пылевых клещей в доме

Простые и эффективные меры

Стирать постельное белье раз в неделю при температуре не ниже 60°C.

Регулярно пылесосить ковры и мебель (желательно с HEPA-фильтром).

Проветривать помещения и избегать повышенной влажности.

Использовать гипоаллергенные подушки и матрасы.

Обрабатывать поверхности раствором соды или солевого раствора.

Важно: если в доме много ковров и мягкой мебели, стоит использовать специальные акарицидные спреи для обработки текстиля.

Итог: стоит ли бояться пылевых клещей

Паниковать не нужно, но регулярная уборка и гигиена — важные меры профилактики. Если у вас аллергия, бронхиальная астма или частые респираторные заболевания, уделите особое внимание чистоте дома, особенно в местах скопления пыли.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

