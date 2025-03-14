Аллергия взялась из ниоткуда и не проходит? Возможно, виноваты сотни тысяч невидимых соседей в вашей кровати

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2:19
Здоровье

Домашние пылевые клещи — это невидимые паразиты, которые живут в подушках, коврах и мебели. Они питаются частицами кожи и могут вызывать серьезные аллергические реакции. Разбираемся, насколько они опасны и как от них избавиться.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Что такое пылевые клещи и где они обитают?

Пылевые клещи — это микроскопические организмы из рода Dermanyssidae, которые селятся в тканях, коврах, подушках и постельном белье. Их основная пища — ороговевшие частицы кожи человека.

Где обитают пылевые клещи

  • Подушки, одеяла, матрасы.
  • Ковры, шторы и мягкая мебель.
  • Мягкие игрушки.
  • Обивка автомобилей

Как сообщил инфекционист Сергей Рябов в интервью для Радио 1, клещи сами по себе не опасны, но могут провоцировать аллергические реакции и обострение респираторных заболеваний.

Чем опасны пылевые клещи

Несмотря на крошечные размеры, эти паразиты могут серьезно повлиять на здоровье.

Основные проблемы, которые они вызывают

  • Аллергические реакции (насморк, покраснение глаз, зуд).
  • Обострение бронхиальной астмы.
  • Аллергический бронхит.
  • Кожные высыпания и зуд.

Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и аллергики.

Как избавиться от пылевых клещей в доме

Простые и эффективные меры

  • Стирать постельное белье раз в неделю при температуре не ниже 60°C.
  • Регулярно пылесосить ковры и мебель (желательно с HEPA-фильтром).
  • Проветривать помещения и избегать повышенной влажности.
  • Использовать гипоаллергенные подушки и матрасы.
  • Обрабатывать поверхности раствором соды или солевого раствора.

Важно: если в доме много ковров и мягкой мебели, стоит использовать специальные акарицидные спреи для обработки текстиля.

Итог: стоит ли бояться пылевых клещей

Паниковать не нужно, но регулярная уборка и гигиена — важные меры профилактики. Если у вас аллергия, бронхиальная астма или частые респираторные заболевания, уделите особое внимание чистоте дома, особенно в местах скопления пыли.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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