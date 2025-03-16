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Камни в почках заявили о себе: первый признак, требующий визита к врачу

2:06
Здоровье

Мочекаменная болезнь — распространенное и серьезное заболевание, которое необходимо вовремя диагностировать, чтобы избежать осложнений. Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Светлана Калинина рассказала о симптомах, указывающих на развитие МКБ.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Уролог сообщила, что на ранних стадиях МКБ может протекать бессимптомно, однако есть признаки, требующие внимания и обращения к врачу. Один из самых распространенных симптомов — боли в пояснице, особенно при движении камня по мочеточнику. Боль может быть разной — тупой, ноющей или острой, отдающей в пах, бедро или живот.

Внезапная и интенсивная боль, усиливающаяся при движении — это повод для немедленного обращения за медицинской помощью. Частые позывы к мочеиспусканию, дискомфорт при мочеиспускании и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря также могут указывать на развитие заболевания, сообщает Газета.Ru.

Боль при мочеиспускании (дизурия) обычно возникает при воспалении мочевыводящих путей, сопровождающем МКБ.

"Также стоит обратить внимание на изменение цвета и прозрачности мочи. Она может стать мутной, с осадком, что говорит о наличии в ней солей и кристаллов, из которых впоследствии могут формироваться камни", — добавила уролог.

Она подчеркнула, что если вы заметили у себя один из этих симптомов, не занимайтесь самолечением и как можно скорее обратитесь к урологу для проведения обследования и постановки диагноза. Диагностика МКБ включает общий анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, обзорную рентгенографию, компьютерную томографию.

Уролог напомнила о важности профилактики: необходимости соблюдения питьевого режима (не менее 2 литров жидкости в день), правильного питания, в котором мало соли, жирной и острой пищи, а также периодических профилактических осмотрах у специалиста-уролога.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
 

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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