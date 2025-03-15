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Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить

2:27
Здоровье

Чеснок известен своими многочисленными полезными свойствами, но подходит он далеко не всем. В некоторых случаях его употребление может вызвать побочные эффекты и даже представлять опасность для здоровья. Разбираемся, кому лучше ограничить или полностью исключить чеснок из рациона.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Людям, которым предстоит операция

Чеснок обладает антитромботическими свойствами, что означает, что он разжижает кровь.

Почему это опасно

  • Повышает риск кровотечений во время и после хирургического вмешательства.
  • Усиливает действие антикоагулянтов, что может привести к проблемам со свертываемостью крови.

Что делать

За 1-2 недели до операции стоит исключить чеснок из рациона и проконсультироваться с врачом.

Людям с проблемами пищеварения

Чеснок содержит фруктаны — соединения, которые могут вызывать:

  • Вздутие живота.
  • Газы.
  • Боли в желудке.

Кому лучше отказаться

  • Людям с гастритом.
  • Страдающим синдромом раздраженного кишечника (СРК).
  • Тем, у кого часто бывает кислотный рефлюкс.

Что делать

  • Если есть склонность к кислотному рефлюксу, избегайте употребления чеснока натощак и ограничьте его количество в рационе.

Людям с диабетом

Чеснок может снижать уровень сахара в крови, что иногда полезно, но при приеме диабетических препаратов это может привести к гипогликемии — опасному состоянию, при котором уровень сахара падает ниже нормы.

Кому быть осторожным

  • Людям, принимающим инсулин.
  • Тем, кто пьет сахароснижающие препараты.

Что делать

  • Перед употреблением большого количества чеснока стоит проконсультироваться с врачом.

Другие возможные побочные эффекты чеснока

Какие реакции могут возникнуть

  • Тошнота.
  • Жжение во рту, желудке и пищеводе.
  • Аллергические реакции (зуд, отеки).

Важно

  • Если после употребления чеснока появляются неприятные симптомы, стоит временно исключить его из рациона и обратиться за консультацией к специалисту.

Итог: стоит ли полностью исключать чеснок

Полностью избегать чеснока стоит в редких случаях. Но если у вас диабет, проблемы с ЖКТ или предстоит операция, лучше проконсультироваться с врачом перед его употреблением. Главное правило — умеренность

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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