Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чеснок известен своими многочисленными полезными свойствами, но подходит он далеко не всем. В некоторых случаях его употребление может вызвать побочные эффекты и даже представлять опасность для здоровья. Разбираемся, кому лучше ограничить или полностью исключить чеснок из рациона.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Людям, которым предстоит операция

Чеснок обладает антитромботическими свойствами, что означает, что он разжижает кровь.

Почему это опасно

Повышает риск кровотечений во время и после хирургического вмешательства.

Усиливает действие антикоагулянтов, что может привести к проблемам со свертываемостью крови.

Что делать

За 1-2 недели до операции стоит исключить чеснок из рациона и проконсультироваться с врачом.

Людям с проблемами пищеварения

Чеснок содержит фруктаны — соединения, которые могут вызывать:

Вздутие живота.

Газы.

Боли в желудке.

Кому лучше отказаться

Людям с гастритом.

Страдающим синдромом раздраженного кишечника (СРК).

Тем, у кого часто бывает кислотный рефлюкс.

Что делать

Если есть склонность к кислотному рефлюксу, избегайте употребления чеснока натощак и ограничьте его количество в рационе.

Людям с диабетом

Чеснок может снижать уровень сахара в крови, что иногда полезно, но при приеме диабетических препаратов это может привести к гипогликемии — опасному состоянию, при котором уровень сахара падает ниже нормы.

Кому быть осторожным

Людям, принимающим инсулин.

Тем, кто пьет сахароснижающие препараты.

Что делать

Перед употреблением большого количества чеснока стоит проконсультироваться с врачом.

Другие возможные побочные эффекты чеснока

Какие реакции могут возникнуть

Тошнота.

Жжение во рту, желудке и пищеводе.

Аллергические реакции (зуд, отеки).

Важно

Если после употребления чеснока появляются неприятные симптомы, стоит временно исключить его из рациона и обратиться за консультацией к специалисту.

Итог: стоит ли полностью исключать чеснок

Полностью избегать чеснока стоит в редких случаях. Но если у вас диабет, проблемы с ЖКТ или предстоит операция, лучше проконсультироваться с врачом перед его употреблением. Главное правило — умеренность

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

