Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить

Чеснок известен своими многочисленными полезными свойствами, но подходит он далеко не всем. В некоторых случаях его употребление может вызвать побочные эффекты и даже представлять опасность для здоровья. Разбираемся, кому лучше ограничить или полностью исключить чеснок из рациона.
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Чеснок
Людям, которым предстоит операция
Чеснок обладает антитромботическими свойствами, что означает, что он разжижает кровь.
Почему это опасно
Повышает риск кровотечений во время и после хирургического вмешательства.
Усиливает действие антикоагулянтов, что может привести к проблемам со свертываемостью крови.
Что делать
За 1-2 недели до операции стоит исключить чеснок из рациона и проконсультироваться с врачом.
Людям с проблемами пищеварения
Чеснок содержит фруктаны — соединения, которые могут вызывать:
Если есть склонность к кислотному рефлюксу, избегайте употребления чеснока натощак и ограничьте его количество в рационе.
Людям с диабетом
Чеснок может снижать уровень сахара в крови, что иногда полезно, но при приеме диабетических препаратов это может привести к гипогликемии — опасному состоянию, при котором уровень сахара падает ниже нормы.
Кому быть осторожным
Людям, принимающим инсулин.
Тем, кто пьет сахароснижающие препараты.
Что делать
Перед употреблением большого количества чеснока стоит проконсультироваться с врачом.
Другие возможные побочные эффекты чеснока
Какие реакции могут возникнуть
Тошнота.
Жжение во рту, желудке и пищеводе.
Аллергические реакции (зуд, отеки).
Важно
Если после употребления чеснока появляются неприятные симптомы, стоит временно исключить его из рациона и обратиться за консультацией к специалисту.
Итог: стоит ли полностью исключать чеснок
Полностью избегать чеснока стоит в редких случаях. Но если у вас диабет, проблемы с ЖКТ или предстоит операция, лучше проконсультироваться с врачом перед его употреблением. Главное правило — умеренность
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.