Препарат, о котором все говорили, теперь всех пугает: шокирующие побочные эффекты Ozempic

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный препарат Ozempic, широко используемый для лечения диабета 2 типа и потери веса, оказался в центре новых скандалов. Все больше пациентов сообщают о проблемах со зрением после его приема. Что говорят исследования и стоит ли беспокоиться?

Новые данные: связь между Ozempic и потерей зрения

Несколько пациентов в США и Европе заявили о нечеткости зрения и ухудшении состояния глаз после увеличения дозировки препарата.

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Пример

Джеймс Норрис (56 лет, США) рассказал, что спустя две недели после увеличения дозы он потерял четкость зрения в обоих глазах. Диагноз — неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION).

Данные из Европы

В Дании и Норвегии также зафиксированы подобные случаи, и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование.

Что говорят исследования

Исследование, опубликованное в январе 2025 года в Jama Ophthalmology, рассмотрело 9 пациентов с офтальмологическими осложнениями после приема семаглутида.

Вывод: прямую связь препарата с ухудшением зрения установить не удалось.

прямую связь препарата с ухудшением зрения установить не удалось. Гипотеза ученых: возможная причина — быстрое снижение уровня сахара в крови (гипергликемии), а не токсическое воздействие лекарства.

Реакция производителя

Компания Novo Nordisk утверждает, что NAION — "очень редкое заболевание глаз", которое не включено в список побочных эффектов Ozempic. Производитель заявляет, что польза препарата превышает возможные риски.

Однако PRAC (Комитет по фармаконадзору EMA) продолжает расследование.

Другие препараты с аналогичными рисками

Семаглутид содержится не только в Ozempic, но и в препаратах Wegovy и Mounjaro (тирзепатид). Оба лекарства недавно были разрешены во Франции, но из-за высокой стоимости назначаются реже.

Что делать пациентам

Если вы принимаете Ozempic и заметили ухудшение зрения:

Немедленно обратитесь к офтальмологу.

Сообщите врачу о приеме препарата.

Не увеличивайте дозировку самостоятельно.

Важно: несмотря на редкость подобных случаев, все пациенты должны быть информированы о потенциальных рисках.

Уточнения

Нежелательное явление в рамках клинических исследований (согласно ICH GCP) — любое неблагоприятное с медицинской точки зрения событие, возникшее у субъекта, после введения препарата (или проведения вмешательства).

