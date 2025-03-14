Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как определить макароны из твёрдых сортов пшеницы? Проверенные способы
Национальная гордость или политика: почему Мексика боится ГМО-кукурузы
Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая
Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош
90-е в тренде: самые популярные укладки, которые возвращаются в моду
Диетолог раскрыла правду: стоит ли пить зелёные соки и смузи для плоского живота
Газманов рассказал, какой подарок сделал жене: избавила меня от сложного выбора
Почему ваша кошка ведёт себя как боец MMA? Зачем ваш питомец использует задние лапы в игре
Василиса Кагановская назвала лучшие программы в истории фигурного катания

Игры, которые лечат тревогу: эти виртуальные миры — твой новый антидепрессант

2:41
Здоровье

Видеоигры и мобильные приложения могут не только вызывать тревогу, но и помогать справляться с ней. Узнайте, какие технологии способствуют расслаблению, как правильно их использовать и какие инструменты действительно работают.

Игра
Фото: flickr.com by Declan Jewell from Stevenston, Scotland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра

Полезные приложения против тревожности

  • Calm, Headspace, Zen: медитации, дыхательные упражнения, расслабляющая музыка.
  • Spotify, YouTube: плейлисты с природными звуками, ASMR, белым шумом.
  • Режим фокусировки на iPhone/Android: минимизирует отвлекающие факторы.
  • Настройки экрана: уменьшение синего света перед сном для лучшего отдыха.

Регулярное использование этих инструментов снижает уровень стресса и улучшает самочувствие.

Видеоигры как способ расслабления

Правильный выбор игр помогает отвлечься и снять напряжение:

  • Спокойные и креативные игры: Animal Crossing, Stardew Valley, The Sims.
  • Пазлы и головоломки: Tetris, Monument Valley, Journey.
  • Ролевые и приключенческие игры: Zelda, Minecraft в креативном режиме.
  • VR и расслабляющие симуляторы: Nature Treks VR, Google Earth VR.

Важно: избегайте стрессовых игр (соревновательных шутеров, хорроров) перед сном.

Умный дом и тревожность

  • Ароматерапия и умное освещение: лампочки с тёплым светом, диффузоры с маслами лаванды.
  • Виртуальные помощники: Alexa, Google Assistant для воспроизведения природы (дождь, море).
  • Автоматизация климата: умные термостаты создают уютную обстановку.

Эти технологии помогают создать расслабляющую атмосферу дома.

Цифровая гигиена и информационная перегрузка

Чрезмерное потребление новостей усиливает тревогу. Как избежать этого?

  • Ограничьте время просмотра новостей.
  • Фильтруйте контент — следите за позитивными ресурсами.
  • Не читайте тревожные заголовки перед сном.
  • Используйте приложения для контроля экранного времени (Digital Wellbeing, Freedom).

Контролируемое потребление информации способствует ментальному здоровью.

Заключение

Технологии могут быть врагом или союзником в борьбе с тревогой. Всё зависит от того, как ими пользоваться. Выбирайте спокойные видеоигры, расслабляющие приложения, цифровую гигиену и создавайте комфортную среду с помощью умного дома. Расслабьтесь, перезагрузитесь и используйте технологии во благо!

Уточнения

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая
Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош
Василиса Кагановская назвала лучшие программы в истории фигурного катания
Диетолог раскрыла правду: стоит ли пить зелёные соки и смузи для плоского живота
Почему ваша кошка ведёт себя как боец MMA? Зачем ваш питомец использует задние лапы в игре
90-е в тренде: самые популярные укладки, которые возвращаются в моду
Газманов рассказал, какой подарок сделал жене: избавила меня от сложного выбора
Зачем опытные садоводы несут старую посуду в сад: такого вы точно ещё не видели
Русский аналог Starlink: Бюро 1440 обеспечит связь в самых удалённых уголках страны
Ле-Туке-Пари-Плаж — место, где туристов ждёт активный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.