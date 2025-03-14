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Больничный для миллионеров: сутки в стационаре Ростова стоят, как отдых в Турции

1:55
Здоровье

В 2025 году стоимость медицинских услуг в Ростовской области выросла на 5-16%, делая лечение все менее доступным. Ростовстат опубликовал данные о подорожании самых востребованных процедур, и некоторые цифры действительно впечатляют.

На базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова открыт стационар для долечивания пациентов с COVID-19
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова открыт стационар для долечивания пациентов с COVID-19

Что подорожало сильнее всего

Диагностические процедуры

  • КТ и МРТ - теперь стоят от 3,5 тыс. рублей (+5%).
  • Общий анализ крови - 740 рублей (+5%).
  • Гастроскопия - 2,8 тыс. рублей (+6%).
  • УЗИ брюшной полости - 1,7 тыс. рублей (+9%).

Стоматология

  • Удаление зуба - 1,4 тыс. рублей (+8%).
  • Лечение зубов - 2,4 тыс. рублей (+16%).
  • Первичный осмотр - 400 рублей (+12%).
  • Изготовление коронок - без изменений, около 5 тыс. рублей.

Другие услуги

  • Сутки в стационаре - 3,5 тыс. рублей (+15%).
  • Консультация врача-специалиста - 1,8 тыс. рублей (+12%).

Что это значит для пациентов

  • Лечение становится роскошью: особенно дорого обходятся услуги стоматологии и стационары.
  • Самый сильный рост цен: на лечение зубов (+16%) и госпитализацию (+15%).
  • Некоторые услуги, например, изготовление коронок, пока остаются по прежним ценам.

Медицинские услуги в Ростовской области дорожают, а это значит, что все больше жителей региона сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении. Остается надеяться, что государственные программы смогут частично компенсировать эти затраты, сообщает rostovgazeta.ru.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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