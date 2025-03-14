Больничный для миллионеров: сутки в стационаре Ростова стоят, как отдых в Турции

В 2025 году стоимость медицинских услуг в Ростовской области выросла на 5-16%, делая лечение все менее доступным. Ростовстат опубликовал данные о подорожании самых востребованных процедур, и некоторые цифры действительно впечатляют.
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова открыт стационар для долечивания пациентов с COVID-19
Что подорожало сильнее всего
Диагностические процедуры
КТ и МРТ - теперь стоят от 3,5 тыс. рублей (+5%).
Общий анализ крови - 740 рублей (+5%).
Гастроскопия - 2,8 тыс. рублей (+6%).
УЗИ брюшной полости - 1,7 тыс. рублей (+9%).
Стоматология
Удаление зуба - 1,4 тыс. рублей (+8%).
Лечение зубов - 2,4 тыс. рублей (+16%).
Первичный осмотр - 400 рублей (+12%).
Изготовление коронок - без изменений, около 5 тыс. рублей.
Другие услуги
Сутки в стационаре - 3,5 тыс. рублей (+15%).
Консультация врача-специалиста - 1,8 тыс. рублей (+12%).
Что это значит для пациентов
Лечение становится роскошью: особенно дорого обходятся услуги стоматологии и стационары.
Самый сильный рост цен: на лечение зубов (+16%) и госпитализацию (+15%).
Некоторые услуги, например, изготовление коронок, пока остаются по прежним ценам.
Медицинские услуги в Ростовской области дорожают, а это значит, что все больше жителей региона сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении. Остается надеяться, что государственные программы смогут частично компенсировать эти затраты, сообщает rostovgazeta.ru.
Уточнения
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.