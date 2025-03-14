Больничный для миллионеров: сутки в стационаре Ростова стоят, как отдых в Турции

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2025 году стоимость медицинских услуг в Ростовской области выросла на 5-16%, делая лечение все менее доступным. Ростовстат опубликовал данные о подорожании самых востребованных процедур, и некоторые цифры действительно впечатляют.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова открыт стационар для долечивания пациентов с COVID-19

Что подорожало сильнее всего

Диагностические процедуры

КТ и МРТ - теперь стоят от 3,5 тыс. рублей (+5%).

- теперь стоят от 3,5 тыс. рублей (+5%). Общий анализ крови - 740 рублей (+5%).

- 740 рублей (+5%). Гастроскопия - 2,8 тыс. рублей (+6%).

- 2,8 тыс. рублей (+6%). УЗИ брюшной полости - 1,7 тыс. рублей (+9%).

Стоматология

Удаление зуба - 1,4 тыс. рублей (+8%).

- 1,4 тыс. рублей (+8%). Лечение зубов - 2,4 тыс. рублей (+16%).

- 2,4 тыс. рублей (+16%). Первичный осмотр - 400 рублей (+12%).

- 400 рублей (+12%). Изготовление коронок - без изменений, около 5 тыс. рублей.

Другие услуги

Сутки в стационаре - 3,5 тыс. рублей (+15%).

- 3,5 тыс. рублей (+15%). Консультация врача-специалиста - 1,8 тыс. рублей (+12%).

Что это значит для пациентов

Лечение становится роскошью: особенно дорого обходятся услуги стоматологии и стационары.

особенно дорого обходятся услуги стоматологии и стационары. Самый сильный рост цен: на лечение зубов (+16%) и госпитализацию (+15%).

на лечение зубов (+16%) и госпитализацию (+15%). Некоторые услуги, например, изготовление коронок, пока остаются по прежним ценам.

Медицинские услуги в Ростовской области дорожают, а это значит, что все больше жителей региона сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении. Остается надеяться, что государственные программы смогут частично компенсировать эти затраты, сообщает rostovgazeta.ru.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

