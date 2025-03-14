О мощных мышцах можно и не мечтать: вы употребляете белок неправильно

Белок играет ключевую роль в нашем организме, участвуя в восстановлении мышц, поддержании обмена веществ и общем состоянии здоровья. Однако не только количество потребляемого белка, но и время его приема может существенно влиять на достижение фитнес-целей.
Белок состоит из аминокислот, которые являются строительными блоками мышц, тканей и ферментов. Он необходим для восстановления и роста мышц, особенно после интенсивных физических нагрузок, когда в мышечных волокнах возникают микроповреждения. Потребление белка помогает восстановить эти волокна, способствуя укреплению и восстановлению мышц.
Время приема белка зависит от ваших целей:
Наращивание мышечной массы и силы:
Когда: До и после тренировок, желательно в течение 30-60 минут после упражнения.
Сколько: 1,6-2,4 грамма белка на килограмм массы тела после тренировки.
Предотвращение потери мышечной массы:
Спортивные результаты и восстановление:
Когда: После тренировки, сочетая белок с углеводами для оптимального восстановления.
Сколько: 1,2-1,6 грамма белка на килограмм массы тела.
Цельные продукты, такие как рыба, курица, яйца, бобовые, киноа и молочные продукты, богаты белком и содержат дополнительные питательные вещества. Однако протеиновые порошки могут быть удобной альтернативой для тех, кто испытывает трудности с достижением суточной нормы белка через пищу, особенно при напряженном графике или диетических ограничениях.
Хотя белок необходим для роста и восстановления мышц, чрезмерное его потребление может привести к дисбалансу питательных веществ, проблемам с пищеварением, нагрузке на почки и даже к набору веса при избытке калорий. Считается, что превышение 4 граммов белка на килограмм массы тела является избыточным.
Белок играет важную роль в достижении различных целей — от снижения веса до набора мышечной массы и улучшения спортивных результатов. Однако важно не только количество, но и время его потребления. Сбалансированный подход к приему белка поможет достичь оптимальных результатов без негативных последствий для здоровья.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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