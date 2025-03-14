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О мощных мышцах можно и не мечтать: вы употребляете белок неправильно

Здоровье

Белок играет ключевую роль в нашем организме, участвуя в восстановлении мышц, поддержании обмена веществ и общем состоянии здоровья. Однако не только количество потребляемого белка, но и время его приема может существенно влиять на достижение фитнес-целей.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Почему белок так важен

Белок состоит из аминокислот, которые являются строительными блоками мышц, тканей и ферментов. Он необходим для восстановления и роста мышц, особенно после интенсивных физических нагрузок, когда в мышечных волокнах возникают микроповреждения. Потребление белка помогает восстановить эти волокна, способствуя укреплению и восстановлению мышц.

Когда лучше всего употреблять белок

Время приема белка зависит от ваших целей:

  • Наращивание мышечной массы и силы:

    • Когда: До и после тренировок, желательно в течение 30-60 минут после упражнения.

    • Сколько: 1,6-2,4 грамма белка на килограмм массы тела после тренировки.

  • Предотвращение потери мышечной массы:

    • Когда: Регулярно в течение дня, особенно утром и вечером.

    • Сколько: 1,6-2,2 грамма белка на килограмм массы тела.

  • Спортивные результаты и восстановление:

    • Когда: После тренировки, сочетая белок с углеводами для оптимального восстановления.

    • Сколько: 1,2-1,6 грамма белка на килограмм массы тела.

Белок из пищи vs. протеиновые добавки

Цельные продукты, такие как рыба, курица, яйца, бобовые, киноа и молочные продукты, богаты белком и содержат дополнительные питательные вещества. Однако протеиновые порошки могут быть удобной альтернативой для тех, кто испытывает трудности с достижением суточной нормы белка через пищу, особенно при напряженном графике или диетических ограничениях.

Можно ли переусердствовать с белком

Хотя белок необходим для роста и восстановления мышц, чрезмерное его потребление может привести к дисбалансу питательных веществ, проблемам с пищеварением, нагрузке на почки и даже к набору веса при избытке калорий. Считается, что превышение 4 граммов белка на килограмм массы тела является избыточным.

Белок играет важную роль в достижении различных целей — от снижения веса до набора мышечной массы и улучшения спортивных результатов. Однако важно не только количество, но и время его потребления. Сбалансированный подход к приему белка поможет достичь оптимальных результатов без негативных последствий для здоровья.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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