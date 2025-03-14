Симптомы клещевого энцефалита: как распознать ранние проявления?

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аномально теплая погода этой зимой разбудила клещей раньше времени. Невролог Екатерина Демьяновская, эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала, как можно от них защититься.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Клещ

Как отмечает врач, наибольшую опасность для здоровья представляет клещевой энцефалит, болезнь может даже привести к параличу и коме. В тяжелых случаях возможен совсем печальный исход.

Врач напоминает, что симптомы клещевого энцефалита могут проявиться через неделю или даже две после укуса зараженного клеща.

Симптоматика:

высокая температура,

слабость,

мигрень,

судороги,

обмороки.

Лучшая мера профилактики — вакцинация, она защищает на 90-95%. Однако привитые люди после укуса энцефалитного клеща все равно могут заболеть, но болезнь протекает уже в легкой форме.

Также врач отмечает важность профилактических мер:

отправляясь на прогулку в парк или лес, отдайте предпочтение закрытой одежде, также не забудьте про головные уборы, важно полностью закрывать волосы;

используйте репелленты;

не лежите на траве;

после прогулки проверяйте себя и домашних животных на клещей;

не приносите домой букеты с полевыми цветами.