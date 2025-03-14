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Симптомы клещевого энцефалита: как распознать ранние проявления?

1:19
Здоровье

Аномально теплая погода этой зимой разбудила клещей раньше времени. Невролог Екатерина Демьяновская, эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала, как можно от них защититься.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Клещ

Как отмечает врач, наибольшую опасность для здоровья представляет клещевой энцефалит, болезнь может даже привести к параличу и коме. В тяжелых случаях возможен совсем печальный исход.

Врач напоминает, что симптомы клещевого энцефалита могут проявиться через неделю или даже две после укуса зараженного клеща.

Симптоматика:

  • высокая температура,
  • слабость,
  • мигрень,
  • судороги,
  • обмороки.

Лучшая мера профилактики — вакцинация, она защищает на 90-95%. Однако привитые люди после укуса энцефалитного клеща все равно могут заболеть, но болезнь протекает уже в легкой форме.

Также врач отмечает важность профилактических мер:

  • отправляясь на прогулку в парк или лес, отдайте предпочтение закрытой одежде, также не забудьте про головные уборы, важно полностью закрывать волосы;
  • используйте репелленты;
  • не лежите на траве;
  • после прогулки проверяйте себя и домашних животных на клещей;
  • не приносите домой букеты с полевыми цветами.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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