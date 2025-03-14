Симптомы клещевого энцефалита: как распознать ранние проявления?

Аномально теплая погода этой зимой разбудила клещей раньше времени. Невролог Екатерина Демьяновская, эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала, как можно от них защититься.
Как отмечает врач, наибольшую опасность для здоровья представляет клещевой энцефалит, болезнь может даже привести к параличу и коме. В тяжелых случаях возможен совсем печальный исход.
Врач напоминает, что симптомы клещевого энцефалита могут проявиться через неделю или даже две после укуса зараженного клеща.
Симптоматика:
Лучшая мера профилактики — вакцинация, она защищает на 90-95%. Однако привитые люди после укуса энцефалитного клеща все равно могут заболеть, но болезнь протекает уже в легкой форме.
Также врач отмечает важность профилактических мер:
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