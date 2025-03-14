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Время экспериментировать: как носить блузку с бантом и быть в тренде

2:51
Здоровье » Красота

Если вы обожаете романтические детали в одежде, то этот тренд просто создан для вас! Весной 2025 мода снова обращается к 70-м, возвращая на подиумы и в гардеробы утонченную классику тех лет. В центре внимания — блузки с бантом, которые обещают стать главным маст-хэвом сезона.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Идеальное сочетание ретро и современности

Модные эксперты утверждают, что обновленные модели блузок с бантом сохраняют винтажный шарм, но вносят нотку свежести и актуальности. Этот тренд уже покоряет сердца женщин по всему миру. Ведь блузка с бантом — это универсальная вещь, которая подойдет как для делового образа, так и для романтического свидания.

Если взглянуть на старые фотографии наших мам и бабушек, можно заметить, что в 70-80-х годах такие блузки были на пике популярности. Они символизировали утонченность, женственность и, одновременно, стремление к независимости. Сегодня мода вновь делает реверанс в сторону прошлого, но добавляет современные акценты.

Как носить тренд сезона

Главное правило — минимум аксессуаров! Бант сам по себе является ярким элементом, который не требует дополнительных украшений. Если хотите создать классический, элегантный образ, выбирайте белую блузку — она придаст свежести и идеально сочетается с любыми цветами.

Для повседневных луков дизайнеры рекомендуют сочетать блузки с бантом с:

  • прямыми или свободными джинсами (от кремовых оттенков до насыщенного индиго);
  • классическими брюками с завышенной талией;
  • юбками миди или макси, создавая воздушный силуэт.

Цвета, которые будут в тренде

Если хотите подчеркнуть свою индивидуальность, не бойтесь выбирать пастельные оттенки — лавандовый, нежно-голубой, пудрово-розовый. Они освежают образ и добавляют в него нотку весенней легкости. Такой наряд подойдет абсолютно всем: и молодым девушкам, и зрелым женщинам 50+, а также элегантным дамам старшего возраста.

Важная деталь: не переусердствуйте

Объемные рукава тоже остаются в моде, но важно помнить, что сочетать их с бантом не стоит. Либо один акцент, либо другой, иначе образ получится перегруженным. Легкость и гармония — вот ключевые правила стиля весной 2025 года.

Время обновить гардероб

Этот сезон — идеальный момент, чтобы добавить немного романтики в свой стиль. Если у вас еще нет блузки с бантом, самое время отправиться за покупками. Весна обещает быть легкой, воздушной и женственной, а ваш образ — элегантным и утонченным!

Уточнения

Блузка (от фр. Blouson — куртка) — женская лёгкая одежда из тонкой ткани в виде короткой приталенной рубашки. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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