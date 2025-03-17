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Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами

1:29
Здоровье

Долгий перелёт часто превращает нас в уставших панд: отёки, сухая кожа, помятый вид… Но блогер и заядлая путешественница Ольга Кучерова раскрыла свои лайфхаки, которые помогут приземлиться свежим и отдохнувшим — даже после ночного рейса!

sukhoi
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
sukhoi

Что делать в самолёте, чтобы не выглядеть уставшим

  • Пейте электролиты - они помогают избежать обезвоживания и мышечных спазмов (но лучше проконсультироваться со специалистом).

  • Увлажняйте кожу - сухой воздух в самолёте буквально высасывает влагу из кожи. Крем или спрей с гиалуроновой кислотой спасёт от эффекта "сухофрукта".

  • Двигайтесь - даже минимальная разминка активирует лимфоток и кровообращение, предотвращая отёки.

  • Пейте больше воды - забудьте о кофе и алкоголе, они только усиливают обезвоживание.

  • Выбирайте правильную одежду - компрессионные носки уменьшают отёки, а удобные вещи позволяют избежать заломов на коже.

Что делать сразу после посадки:

  • Умойтесь прохладной водой или протрите лицо льдом.

  • Выпейте тёплый напиток без сахара - это поможет "запустить" ЖКТ.

  • Разомнитесь - короткая прогулка снимет ощущение тяжести в ногах.

Бонус: если у вас есть несколько часов перед встречей, попробуйте позагорать 10-15 минут (даже в тени) — солнечный свет помогает перестроить биоритмы и избавиться от "разбитости".

Уточнения

Самолёт - класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Дмитрий Тезнев
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