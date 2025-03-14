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Когда горе становится опасным: как стресс может довести до реанимации

1:59
Здоровье

Врачи ГКБ имени А. К. Ерамишанцева оказали помощь пациентке с редким заболеванием - кардиомиопатией такоцубо, известной как синдром "разбитого сердца", сообщает Москва 24. Как сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы, причиной развития этой патологии стал сильный стресс и тяжёлые эмоциональные переживания, приведшие к острой сердечной недостаточности.

Пластырь для сердца
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
Пластырь для сердца

"Пациентка поступила к нам с выраженной болью в груди и признаками сердечной недостаточности. Это было похоже на инфаркт миокарда, но внимательный расспрос пациентки позволил выявить провоцирующий фактор", — рассказала заведующая отделением неотложной кардиологии Мария Воробьева.

Оказалось, что женщина пережила сразу несколько тяжёлых событий: сначала семейное горе, затем потерю любимого питомца. По словам врача, стресс, особенно хронический, оказывает негативное влияние на сердце и может стать "спусковым крючком" для серьёзных заболеваний.

После проведения всех необходимых исследований диагноз подтвердился, и специалисты сразу же начали терапию. Через несколько дней пациентка уже покинула больницу с заметным улучшением состояния.

Другие истории спасения

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля недавно помогли 16-летнему подростку, у которого из-за сильного стресса развилось редкое нервно-мышечное заболевание пищевода.

Мальчик обратился в клинику с жалобами на боль в груди, постоянное чувство "застрявшей еды", кашель и потерю веса. Врачи провели малоинвазивную процедуру — пероральную эндоскопическую миотомию, в ходе которой под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив его нормальную проходимость. Операция заняла всего час, после чего подросток быстро пошёл на поправку.

Уточнения

Кардиомиопа́тия такоцу́бо (от яп. 蛸壺, такоцубо — ловушка для осьминога), транзито́рное шарообра́зное расшире́ние верху́шки ле́вого желу́дочка, стре́ссовая кардиомиопа́тия — вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). 

Пищево́д (лат  oesóphagus) — часть пищеварительного канала. Представляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по которой пища из глотки поступает в желудок.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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