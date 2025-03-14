Забудьте о втором подбородке: простая гимнастика для идеального овала лица

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются многие, вне зависимости от возраста и телосложения. Он может появиться из-за лишнего веса, генетики, возрастных изменений или даже банальной плохой осанки. Но хорошая новость в том, что убрать его реально! Главное — комплексный подход.
Избыток жировых отложений может скапливаться в области подбородка, образуя некрасивую складку.
Со временем организм вырабатывает меньше коллагена и эластина, что приводит к потере упругости кожи и ее обвисанию.
Если в вашей семье у родственников есть второй подбородок, вероятность его появления у вас возрастает.
Постоянное наклонение головы вперед, особенно при работе за компьютером или использовании смартфона, ослабляет мышцы шеи, способствуя появлению складок.
Чтобы справиться с проблемой, нужно воздействовать на нее сразу в нескольких направлениях: укрепление мышц, снижение количества жировых отложений и улучшение состояния кожи. Одним из самых доступных и действенных способов являются упражнения.
Поднимите голову вверх, вытяните подбородок вперед. Задержитесь на 5 секунд и расслабьте мышцы. Повторите 10-15 раз.
Представьте, что жуете жвачку, напрягая мышцы подбородка и шеи. Выполняйте 30 секунд, затем повторите 3 раза.
Запрокиньте голову назад, постарайтесь вытянуть губы к потолку. Задержитесь на 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
Поддержите подбородок кулаком и давите на него снизу, напрягая мышцы шеи. Удерживайте 10 секунд, затем расслабьте. Сделайте 10-12 повторений.
Чтобы быстрее увидеть результат, важно скорректировать рацион:
Дополнительно можно использовать массажи и косметические процедуры, улучшающие кровообращение и уменьшающие отечность.
Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
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