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Забудьте о втором подбородке: простая гимнастика для идеального овала лица

2:39
Здоровье » Красота

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются многие, вне зависимости от возраста и телосложения. Он может появиться из-за лишнего веса, генетики, возрастных изменений или даже банальной плохой осанки. Но хорошая новость в том, что убрать его реально! Главное — комплексный подход.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Причины появления второго подбородка

Лишний вес

Избыток жировых отложений может скапливаться в области подбородка, образуя некрасивую складку.

Возрастные изменения

Со временем организм вырабатывает меньше коллагена и эластина, что приводит к потере упругости кожи и ее обвисанию.

Генетика

Если в вашей семье у родственников есть второй подбородок, вероятность его появления у вас возрастает.

Неправильная осанка

Постоянное наклонение головы вперед, особенно при работе за компьютером или использовании смартфона, ослабляет мышцы шеи, способствуя появлению складок.

Как избавиться от второго подбородка

Чтобы справиться с проблемой, нужно воздействовать на нее сразу в нескольких направлениях: укрепление мышц, снижение количества жировых отложений и улучшение состояния кожи. Одним из самых доступных и действенных способов являются упражнения.

Комплекс упражнений для четкого контура лица

Вытягивание подбородка

Поднимите голову вверх, вытяните подбородок вперед. Задержитесь на 5 секунд и расслабьте мышцы. Повторите 10-15 раз.

Имитация жевания

Представьте, что жуете жвачку, напрягая мышцы подбородка и шеи. Выполняйте 30 секунд, затем повторите 3 раза.

Наклоны головы

Запрокиньте голову назад, постарайтесь вытянуть губы к потолку. Задержитесь на 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Сопротивление ладони

Поддержите подбородок кулаком и давите на него снизу, напрягая мышцы шеи. Удерживайте 10 секунд, затем расслабьте. Сделайте 10-12 повторений.

Питание и уход за кожей

Чтобы быстрее увидеть результат, важно скорректировать рацион:

  • Ограничьте сахар, соль и обработанные продукты.
  • Добавьте в меню белок: курица, рыба, яйца помогут укрепить мышцы.
  • Следите за водным балансом, чтобы избежать отеков.

Дополнительно можно использовать массажи и косметические процедуры, улучшающие кровообращение и уменьшающие отечность.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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